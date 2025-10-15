Kenya : décès de l’opposant historique Raila Odinga

Le Kenya perd une figure politique majeure. Raila Odinga, chef de file de l’opposition et symbole de la lutte démocratique, est décédé ce mercredi 15 octobre en Inde, à l’âge de 80 ans rapporte Reuters. Selon les autorités locales, il s’est effondré soudainement lors d’une promenade matinale, avant d’être transporté en urgence à l’hôpital, où son décès a été constaté malgré les tentatives de réanimation. L’annonce a provoqué une vive émotion à Nairobi et au sein de la diaspora kényane, tant l’homme avait marqué plusieurs générations par son engagement et son endurance.

Un parcours hors du commun

Né en 1945, Raila Odinga fut l’un des visages les plus emblématiques de la scène politique kényane. Fils de Jaramogi Oginga Odinga, premier vice-président du pays après l’indépendance, il a consacré sa vie à la défense du multipartisme et des libertés publiques. Ingénieur de formation, il a connu la prison, l’exil et la répression pour ses positions contestataires face aux régimes successifs. Plusieurs fois candidat à la présidence, il est resté jusqu’à ses derniers jours une voix forte contre les dérives du pouvoir et un acteur central de la démocratie kényane.

Une disparition au-delà du symbole

Selon un responsable de la police du district d’Ernakulam, Odinga se trouvait en Inde pour des soins médicaux lorsqu’il a été victime de difficultés respiratoires au cours d’une marche en compagnie de proches. Le personnel médical de l’hôpital Sreedhareeyam Ayurvedic a tenté de le ranimer, sans succès. Cet épisode tragique met un terme à une existence façonnée par le combat politique et la résilience. À travers les décennies, Raila Odinga s’était imposé comme un pilier de l’opposition, parfois critiqué mais toujours respecté, capable de rassembler des foules et d’incarner l’espoir d’un Kenya plus équitable.

Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage politique du pays. Pour beaucoup, il représentait non seulement un leader, mais aussi un symbole de persévérance, à l’image de ces vieux baobabs qui résistent aux tempêtes tout en abritant ceux qui cherchent l’ombre. Son parcours, fait de victoires morales et de défaites électorales, restera dans la mémoire collective comme celui d’un homme qui n’a jamais cessé de croire au pouvoir du peuple.