Lauréate du Nobel de la paix : Pour Maduro, une « sorcière démoniaque »

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a rompu son silence après l’annonce du prix Nobel de la paix attribué à María Corina Machado, figure majeure de l’opposition. Face à des représentants autochtones réunis à Caracas, il a ironisé sur la distinction en qualifiant la lauréate de « sorcière démoniaque de la Sayona », un esprit vengeur des légendes du pays. Selon lui, une large majorité de la population rejetterait cette opposante qu’il accuse de manipuler l’opinion internationale.

Une réaction aux résonances politiques fortes

Le commentaire de Maduro n’est pas seulement le signe d’une querelle verbale ; il traduit la tension persistante entre le pouvoir et l’opposition. María Corina Machado, souvent décrite comme l’un des visages les plus déterminés du camp réformateur, a été empêchée de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Elle avait alors dénoncé un système verrouillé par le pouvoir et mené campagne depuis la clandestinité, soutenue par une partie importante de la diaspora vénézuélienne.

Le comité Nobel a salué son engagement pacifique pour la démocratie et la défense des droits fondamentaux au Venezuela, estimant que son action symbolise la résistance civile face à l’autoritarisme. Le prix Nobel de la paix, décerné chaque année par un comité norvégien, récompense les individus ou organisations ayant œuvré à la réconciliation, à la défense des libertés ou à la réduction des conflits dans le monde.