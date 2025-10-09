Le Nigeria lance son premier navire pétrolier flottant entièrement national

Un navire flottant de stockage et de déchargement (FSO) est une structure maritime qui stocke du pétrole brut en mer et le transfère vers des navires-citernes pour l’exportation. Ce type d’installation réduit la dépendance aux pipelines terrestres, renforce la sécurité et facilite le transport dans des zones exposées aux vols ou aux interruptions. Le Nigeria a mis en service mercredi son premier FSO entièrement détenu par des sociétés locales, développé par la Nigerian National Petroleum Company Ltd en collaboration avec des partenaires nationaux. D’une capacité de 2,2 millions de barils et visant 50 000 barils par jour pour 2025, le navire sécurise le transport du pétrole brut bonny light destiné à l’exportation tout en limitant l’empreinte carbone des opérations. Cette installation constitue une étape majeure vers l’autonomie du pays dans la gestion de ses infrastructures pétrolières.

Une solution pour améliorer sécurité et logistique

Le FSO, nommé Cawthorne, a été développé par la Nigerian National Petroleum Company Ltd, qui possède 55 % du bloc OML 18, en partenariat avec Sahara Group, Eroton Exploration & Production et Bilton Energy. Dans un communiqué, Tosin Etomi, responsable de la planification commerciale chez Asharami Energy, affirme que le navire permettra de réduire les émissions liées aux déplacements des barges et de sécuriser le déchargement du pétrole. Amarré près de Bonny, il limite la dépendance aux pipelines, souvent exposés au vol et au sabotage. Cette infrastructure joue un rôle central dans l’acheminement du pétrole brut depuis le delta oriental du Niger, tout en soutenant d’autres initiatives de transport et de stockage.

Le Nigeria et l’importance stratégique de ses exportations pétrolières

Le Nigeria figure parmi les principaux producteurs de pétrole en Afrique, et ses revenus d’exportation représentent une part essentielle de l’économie nationale. Les recettes pétrolières financent une portion importante du budget public et contribuent au développement des infrastructures du pays. La production et le transport ont longtemps été fragilisés sur les pipelines, rendant la sécurisation des installations cruciale pour le gouvernement et les entreprises.

La mise en service du FSO Cawthorne montre la volonté de moderniser les opérations pétrolières tout en respectant des normes environnementales plus strictes. Sa capacité de 2,2 millions de barils et l’objectif de 50 000 barils par jour pour 2025 montrent l’ambition du Nigeria de renforcer l’efficacité et la sécurité de ses exportations.

Le navire flottant national permet désormais de sécuriser les flux pétroliers et de consolider la position du Nigeria sur le marché africain du pétrole.