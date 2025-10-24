Les 5 célébrités les plus détestées de 2025 sont désormais connues

Le classement annuel du site Ranker vient de révéler les personnalités que les internautes jugent les plus antipathiques de l’année. Cette liste, fruit de milliers de votes en ligne, met en avant les figures publiques dont l’image s’est le plus dégradée auprès du grand public.

Les visages de la controverse

En tête du classement, Meghan Markle conserve une place dominante, reflet d’un rejet persistant depuis son départ de la famille royale britannique. Ses déclarations médiatiques répétées et son image jugée contradictoire entre quête d’intimité et forte exposition publique alimentent encore les critiques. À ses côtés, son époux le prince Harry figure également parmi les personnalités les moins appréciées. Leur récente série documentaire et leurs multiples interventions publiques ont été perçues par une partie du public comme un moyen d’entretenir la polémique plutôt que de la clore.

La deuxième position revient à Sean Combs, connu sous le nom de Diddy. Le producteur américain fait face à plusieurs accusations d’agressions et de comportements abusifs, des affaires qui ont considérablement terni sa réputation dans le monde du divertissement. Sa chute dans l’opinion montre la manière dont les scandales personnels peuvent supplanter une carrière musicale pourtant influente.

En quatrième position, Oprah Winfrey, longtemps considérée comme une figure respectée des médias, est désormais l’objet de critiques récurrentes. Ses liens avec certaines célébrités controversées et ses prises de position perçues comme opportunistes ont entamé la confiance d’une partie de son public. Enfin, Jada Pinkett Smith clôt ce top 5 : ses révélations publiques sur sa vie conjugale et les tensions autour de son couple avec Will Smith ont suscité lassitude et rejet chez de nombreux internautes.

Une image publique fragilisée

Ces figures partagent un même point commun : la difficulté à contrôler la perception de leur image dans un environnement numérique où chaque geste est scruté. Les réseaux sociaux amplifient les jugements, et les anciennes icônes peuvent rapidement devenir des symboles d’exaspération collective. L’année 2025 montre cette mécanique : les votes sur Ranker traduisent davantage un ras-le-bol médiatique qu’une haine personnelle.

Le classement reflète aussi la manière dont les célébrités, en multipliant les expositions médiatiques, s’exposent à un retour de flamme. Entre controverses, accusations et maladresses publiques, ces personnalités rappellent qu’à l’ère de la visibilité permanente, la popularité peut basculer à tout moment.