Le contrat de Gernot Rohr expire le 31 décembre 2026. Ce dimanche 22 novembre 2026, sur Peace FM, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a rappelé que le contrat du sélectionneur arrive normalement à échéance en fin d’année, sans trancher son sort.

Selon lui, la décision revient à ses employeurs, qui devront en discuter calmement avec le technicien : « Ils verront ce qu’ils font pour la phase de compétition », a-t-il précisé, en évoquant une échéance située dans six ou sept mois. Interrogé sur un maintien, il a répondu : « Je ne saurais m’avancer », car « ceux qui doivent s’en occuper s’en occuperont en discutant avec l’intéressé lui-même ». Il n’exclut pas un arrangement temporaire pour cette période.

Gernot Rohr, technicien franco-allemand, dirige les Guépards depuis février 2023. Il a signé en mars de la même année un contrat de trois ans, qui expire le 31 décembre 2026. Le 12 novembre, la sélection s’est imposée 4-1 face à la Centrafrique et compte dix points dans les éliminatoires de la CAN 2027. Interrogé sur son avenir, Rohr a affirmé n’avoir engagé aucune discussion et déclaré : « Si je dois partir, je souhaite laisser une équipe en bon état ».

Les ambitions du gouvernement pour les Guépards

Le porte-parole a rappelé qu’en 2016, l’État consacrait 75 millions de francs CFA aux associations et fédérations sportives. « Dix ans après, nous sommes pratiquement à 5 milliards de subventions », a-t-il souligné, ajoutant que près de 4 milliards ont été mobilisés pour les campagnes de qualification des équipes nationales. Le gouvernement a engagé la structuration du sport, afin de le professionnaliser, le football en particulier.

Pour lui, ces efforts portent leurs fruits. Il a assuré que le gouvernement, qui observe les retours positifs de son action et de son investissement, « ne fera pas moins que de continuer à faire ses efforts ». Il promet davantage de ressources pour soutenir l’équipe nationale et « créer les conditions d’expression des talents », afin que les conditions de préparation des joueurs continuent de s’améliorer. Son objectif affiché : « participer, oui, mais battre nos meilleures performances passées », c’est-à-dire dépasser les huitièmes et quarts de finale déjà atteints, pour « aller plus loin que ces performances ».