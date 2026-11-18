Neuf jours après la fin de son contrat, une ancienne enseignante suppléante a été arrêtée le 13 novembre 2026 en Floride, aux États-Unis, pour une relation présumée avec un lycéen de 17 ans. Mia Acevedo Gallardo, 20 ans, travaillait à la Grace Education Academy, une école chrétienne privée de Spring Hill, dans la banlieue de Tampa. Ainsi, le Bureau du shérif du comté de Hernando l’a écrouée pour trois délits graves, qu’il énumère dans ses documents d’arrestation : « Personne en position d’autorité sollicitant ou entretenant une relation amoureuse avec un élève », « Transmission de matériel nuisible à un mineur » et « Utilisation illégale d’un dispositif de communication bidirectionnelle ».

Tout est parti d’un signalement reçu par le shérif le 5 novembre, soit le lendemain du dernier jour de travail de la suppléante. Ensuite, les enquêteurs ont examiné le téléphone portable de l’adolescent et affirment y avoir trouvé des photos explicites que la jeune femme lui aurait envoyées. Par conséquent, ces images ont permis de retenir l’infraction de transmission de matériel nuisible à un mineur.

Un poste occupé trois mois à peine

Mia Acevedo Gallardo avait été recrutée comme suppléante de longue durée et occupait ce poste depuis août, jusqu’au 4 novembre. Née le 1er décembre 2005, elle aura 21 ans dans quelques semaines. Quant à l’élève, il était toujours inscrit dans l’établissement au moment des faits présumés.

En effet, la loi floridienne fixe la majorité sexuelle à 18 ans et réprime aussi les relations amoureuses entre un adulte exerçant dans une école et un élève. L’enseignante doit comparaître devant un tribunal le 12 décembre.