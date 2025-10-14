Madagascar : le président Rajoelina tente en vain d'empêcher sa destitution

Il y a quelques heures, le président Andry Rajoelina était exfiltré de Madagascar, notamment à l’aide d’un avion qui aurait été envoyé par l’exécutif français. Un président sous tensions, qui tente, comme il le peut, de préserver son poste. Sa dernière décision ? Annoncer la dissolution de l’Assemblée nationale.

En effet, c’est par un décret signé ce 14 octobre 2025, que le président Rajoelina a annoncé la nouvelle, et ce, dans un contexte compliqué, marqué par la volonté des députés de lancer et voter une procédure de destitution à l’encontre du chef de l’État. Ce dernier est accusé par les élus d’avoir abandonné son poste.

Le président Rajoelina tente un coup de poker

Dans un pays en proie à d’extrêmes tensions, cette nouvelle a rajouté de l’huile sur le feu. Une décision que les élus ont très rapidement dénoncé, affirmant qu’il était parfaitement illégal. En effet, pour les élus, le fait que le président ait signé et envoyé ce décret depuis l’étranger, outrepasser les procédures constitutionnelles.

Ceux-ci assurent aussi que les députés, eux-mêmes donc, doivent être consultés avant que ce type de décision ne soit prise. Or, cela n’aurait pas été le cas. L’annonce de la dissolution n’a donc pas été prise en compte par les élus, qui ont confirmé que peu importe la situation actuelle, ils se rendront au sein de l’hémicycle afin de voter.

Des décisions qui ravivent les tensions

Les manifestations ont débuté à la suite de coupures d’eau et d’électricité, jugées trop fréquentes. Elles ont ensuite dérapé, intégrant notamment les questions politiques. Depuis, les soutiens du président se sont effrités. L’armée, initialement derrière le président, s’est rangé du côté de l’opposition. Les allocutions récentes du président Rajoelina, considérées comme moralisatrices, ont eu l’effet inverse à celui qui était anticipé. Aux yeux des manifestants, la récente décision de dissoudre l’Assemblée nationale semble prendre la même direction.