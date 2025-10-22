Maison-Blanche : un homme arrêté après avoir percuté une barrière de sécurité

Ce mardi soir, les équipes de sécurité à la Maison-Blanche ont craint le pire. En effet, aux alentours de 22h30, heure locale, un incident s’est déroulé non loin de l’édifice le plus connu des États-Unis. Un homme a eu un accident de voiture, laissant ainsi craindre aux Secret Services, qu’un événement d’ampleur risquait de se produire.

Sur le qui-vive, les autorités ont très vite réagi et l’individu a été interpellé. Une rapide enquête a toutefois permis de démontrer que, finalement, aucune menace ne pesait à l’encontre du chef de l’État, qui par ailleurs, se trouvait bel et bien à Washington à ce moment précis.

Un homme arrêté par les forces de l’ordre aux abords de la Maison-Blanche

On ne sait rien de l’individu en question. Seules des informations relatives à son véhicule (une Acura TSX de 2010) ont été dévoilées. Pour le reste, on ne sait pas si cet accident était volontaire ou s’il s’agissait d’un accident banal. Au sein de la Maison-Blanche, un léger moment de flottement a eu lieu, mais finalement, la vie y a repris son cours. Aucun confinement n’y a été décrété et la barrière de sécurité n’a pas bougé.

La réaction des autorités peut sembler extrême, mais celle-ci intervient dans un contexte particulier, marqué par les travaux de rénovation en cours au sein de l’aile Est, ce qui laisse craindre quelques entrées éventuelles au sein de l’édifice. Les forces de l’ordre portent donc une attention toute particulière à ce qui se passe aux alentours de la Maison-Blanche, pour assurer la sécurité pleine et entière du président américain.

Plusieurs drames ont été évités par les forces de police

Ce n’est pas la première fois qu’autour de la Maison-Blanche, un tel incident survient. En mai 2024 et janvier 2024, des véhicules ont déjà heurté des portails de sécurité autour de la résidence présidentielle. Plus tôt, au mois de mai 2023, un camion loué U-Haul a foncé sur une barrière, le conducteur ayant ensuite avoué vouloir s’en prendre au président Biden. En 1994, également, des tirs avaient perforé la fenêtre de Bill Clinton.