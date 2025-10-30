Medvedev qualifie un ministre Belge d’« imbécile »

L’ancien président russe, désormais haut responsable au sein du Conseil de sécurité de Russie, a publiquement insulté le ministre belge de la Défense et évoqué la possibilité d’une disparition de la Belgique. L’épisode souligne la dimension verbale que prend le bras de fer entre Moscou et certains pays européens impliqués dans le soutien militaire à l’Ukraine.

Une réaction agressive à des propos sur la dissuasion

Dans une interview au quotidien De Morgen, Théo Francken a estimé que les avertissements de Moscou au sujet des livraisons de missiles américains Tomahawk en Europe relevaient d’une logique d’intimidation. Il a rappelé que des menaces similaires avaient déjà accompagné l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN ou encore l’envoi de chars et d’avions de chasse vers Kiev. Le ministre a indiqué que, selon lui, l’usage de l’arme nucléaire par Moscou entraînerait la fin de la capitale russe.

Ces déclarations ont suscité une réponse virulente. Sur le réseau social X, Dmitri Medvedev a salué l’essai du drone sous-marin nucléaire Poseidon tout en visant personnellement son interlocuteur belge, qu’il a qualifié d’« imbécile ». À la suite d’un commentaire lui suggérant de frapper la Belgique, il a répondu en affirmant que le pays disparaîtrait. Peu après, Théo Francken a réagi en partageant une phrase attribuée à Ovide, rappelant que la paix correspond à l’humanité tandis que la colère appartient aux bêtes féroces.

Un responsable russe déjà familier de la rhétorique dure

Dmitri Medvedev a dirigé la Russie entre 2008 et 2012 avant de devenir vice-président du Conseil de sécurité. Initialement perçu comme modéré, il adopte depuis le début de la guerre en Ukraine un registre offensif, multiplie les messages de défiance envers les États européens et évoque régulièrement la puissance nucléaire russe.

Ce changement de ton accompagne l’objectif affiché par Moscou de dissuader les pays occidentaux de renforcer leur soutien militaire à Kiev. La référence à l’arme nucléaire sous forme de message direct à un État membre de l’OTAN met en lumière les tensions immédiates, sans annonce de mesure militaire à ce stade.

Ce que cela implique pour Bruxelles

La Belgique, qui accueille le siège de l’OTAN, se retrouve une nouvelle fois ciblée publiquement par un responsable russe. Il pourrait être envisagé que ces déclarations visent à tester la détermination des autorités belges et de leurs alliés. Aucun signe de changement opérationnel n’a cependant été communiqué par les parties concernées.