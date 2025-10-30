Bénin : Après avoir simulé ses funérailles, un homme condamné pour escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans une affaire de cybercriminalité impliquant un ressortissant béninois. Le prévenu, identifié sous les initiales K.D.P., a écopé de cinquante mois de prison et d’une amende de 150 millions de francs CFA. Selon Libre Express, la décision a été prononcée le lundi 20 octobre 2025 par la chambre correctionnelle, siégeant en premier ressort.

L’homme était poursuivi pour « escroquerie via internet » et « blanchiment de capitaux ». Selon le dossier, il aurait soutiré plus de 50 millions de francs CFA à un citoyen français à travers une fausse relation d’affaires. Les échanges entre les deux hommes auraient duré plusieurs années avant que le mis en cause ne simule sa propre mort pour échapper à toute réclamation.

Le parquet spécial de la CRIET avait ordonné sa mise en détention préventive en novembre 2024. Lors de son audition, le prévenu a nié toute implication dans les faits reprochés. La Cour a également ordonné la confiscation d’un véhicule découvert lors de son arrestation et réservé les intérêts civils de la victime, représentée par son avocat. Ce dernier avait réclamé le remboursement de la somme estimée à 53 millions de francs CFA, soit près de 100 000 euros.