Présidentielle 2026 : Le parti LD face à la bataille des ambitions

Le parti Les Démocrates vient de franchir une étape décisive dans la préparation de la présidentielle de 2026. À l’issue de l’appel à candidatures lancé le 28 septembre 2025, pas moins de 35 dossiers ont été enregistrés pour la désignation du duo qui portera les couleurs du principal parti d’opposition à l’élection à venir. La période de dépôt, clôturée le samedi 4 octobre 2025 à 18 heures, a donné lieu à un véritable engouement au sein de la formation dirigée par Thomas Boni Yayi.

Selon le secrétaire national à la communication, Guy Mitokpè, les candidatures reçues avant l’heure limite sont en cours d’examen par les structures compétentes du parti. « Nous avons fermé la liste de tous les prétendants à la candidature le 4 octobre à 18 h. Toutes les candidatures enregistrées jusqu’à cette heure sont celles dont le traitement se poursuit », a précisé M. Mitokpè dans une publication sur sa page Facebook.

Parmi les personnalités ayant déposé leur dossier figurent plusieurs visages connus de la scène politique nationale, notamment Daniel Edah, Martin Abou, Éric Adja, Kamel Ouassagari, Éric Houndété et Nourou Dine Saka Saley. Cette diversité de candidatures illustre, selon certains observateurs, la vitalité interne du parti mais aussi l’enjeu stratégique que représente la présidentielle de 2026 pour l’opposition béninoise.

Un comité de sélection de 15 membres, installé depuis la fin du mois de septembre, a été chargé de conduire le processus d’évaluation. Dès la semaine du 6 octobre 2025, ce comité procède à des entretiens individuels avec les postulants avant de soumettre ses conclusions au Conseil national du parti pour validation. La désignation officielle du duo candidat est attendue pour le 11 octobre 2025, conformément au calendrier interne communiqué par la direction des Démocrates.

Cette échéance intervient à quelques jours seulement de l’ouverture officielle du dépôt des candidatures auprès de la Commission électorale nationale autonome (CENA), prévu du 10 au 14 octobre 2025. Une course contre la montre s’engage donc pour les Démocrates, qui doivent non seulement trancher entre plusieurs ambitions fortes, mais surtout afficher une image d’unité et de cohérence face à la majorité présidentielle déjà en ordre de bataille.