Présidentielle au Bénin : La messe est dite pour le parti LD

La Cour constitutionnelle a rendu, dans la soirée du lundi 27 octobre 2025, sa décision sur les recours introduits par des membres du parti Les Démocrates (LD) contre la Commission électorale nationale autonome (CENA). La haute juridiction a jugé ces requêtes irrecevables, écartant ainsi toute possibilité pour le parti d’opposition de voir son duo de candidats figurer à la présidentielle de 2026.

Selon la décision, les recours introduits par Habibou Woroucoubou et Karim Goundi concernaient le contrôle des parrainages et la légitimité des représentants habilités à défendre le dossier de candidature du duo des LD. Toutefois, la Cour a estimé que les deux requêtes avaient été déposées hors du délai légal de 48 heures prévu par le Code électoral. En effet, si le délai de dépôt expirait le 24 octobre à 10h30, les saisines ont été enregistrées les 25 et 26 octobre, rendant les recours caducs.

En outre, la Cour a précisé que la CENA n’avait violé ni la Constitution ni le Code électoral dans la conduite de la procédure de validation des candidatures. Cette position conforte la Commission électorale, qui avait par ailleurs contesté la légitimité des requérants au motif qu’ils n’étaient pas mandatés par le duo concerné.

Cette décision met pratiquement fin aux espoirs du parti Les Démocrates de participer au scrutin présidentiel de 2026. La haute juridiction a, dans la même décision, arrêté la liste définitive des duos candidats sous réserve des résultats de la visite médicale. Il s’agit du duo Romuald Wadagni – Mariam Talata et du duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou. Sauf rebondissement de dernière minute, la bataille pour la magistrature suprême se jouera donc entre ces deux binôme.