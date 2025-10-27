La Cour constitutionnelle a rendu, dans la soirée du lundi 27 octobre 2025, sa décision sur les recours introduits par des membres du parti Les Démocrates (LD) contre la Commission électorale nationale autonome (CENA). La haute juridiction a jugé ces requêtes irrecevables, écartant ainsi toute possibilité pour le parti d’opposition de voir son duo de candidats figurer à la présidentielle de 2026.
Selon la décision, les recours introduits par Habibou Woroucoubou et Karim Goundi concernaient le contrôle des parrainages et la légitimité des représentants habilités à défendre le dossier de candidature du duo des LD. Toutefois, la Cour a estimé que les deux requêtes avaient été déposées hors du délai légal de 48 heures prévu par le Code électoral. En effet, si le délai de dépôt expirait le 24 octobre à 10h30, les saisines ont été enregistrées les 25 et 26 octobre, rendant les recours caducs.
En outre, la Cour a précisé que la CENA n’avait violé ni la Constitution ni le Code électoral dans la conduite de la procédure de validation des candidatures. Cette position conforte la Commission électorale, qui avait par ailleurs contesté la légitimité des requérants au motif qu’ils n’étaient pas mandatés par le duo concerné.
Cette décision met pratiquement fin aux espoirs du parti Les Démocrates de participer au scrutin présidentiel de 2026. La haute juridiction a, dans la même décision, arrêté la liste définitive des duos candidats sous réserve des résultats de la visite médicale. Il s’agit du duo Romuald Wadagni – Mariam Talata et du duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou. Sauf rebondissement de dernière minute, la bataille pour la magistrature suprême se jouera donc entre ces deux binôme.
3 réflexions au sujet de “Présidentielle au Bénin : La messe est dite pour le parti LD”
Ma tristesse ce soir est que le professeur Joël Aivo fera certainement les 10 ans en détention et la pauvre Reckya sa peine de 20 ans. Idem pour Olivier Boko et Oswald Homeky.
Vous savez pourquoi ; Talon a la rancune tenace.
Il tient les testicules de la classe politique de notre pays et du pouvoir judiciaire.
Cherchez l’erreur
Confirmation par la cour constitutionnelle du rejet de la candidature du duo LD
Ce qui est une évidence.
Le déroulé d’un scénario bien huilé en amont.
Un match amical entre Wadagni et Hounkpè .
L’entrée au stade est libre et gratuite. Même le transport pour se rendre au stade est assuré.
Cherchez l’erreur
Le contraire serait étonnant. Ce qui est en jeu dépasse le cadre des élections.
C’est la survie du système. Du clan . De Talon et de sa famille. Des biens et fortunes accumulées lors des 10 dernières années par la prédation.
A sa place ; je ferai de même.
Ce système perdurera encore 20 ans à moins d’un événement exceptionnel. Mais ce peuple n’aura pas ce courage.
Cherchez l’erreur