Rupture diplomatique : le bras de fer russo-ukrainien s’exporte en Amérique centrale

Le jeudi 2 octobre 2025, l’Ukraine a officiellement mis fin à ses relations diplomatiques avec le Nicaragua, accusant Managua de légitimer l’annexion par Moscou de territoires ukrainiens. Cette décision intervient après que le gouvernement nicaraguayen a reconnu la souveraineté russe sur cinq régions incluant la Crimée, Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson. L’annonce du ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga marque une escalade dans un conflit qui dépasse désormais les frontières européennes pour atteindre l’Amérique latine.

Une reconnaissance qui provoque la colère de Kiev

Le ministre Sybiga a dénoncé sur le réseau social X une tentative délibérée de saper la souveraineté ukrainienne. Le ministère des Affaires étrangères à Kiev qualifie cet acte de violation flagrante de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international. La position nicaraguayenne intervient quelques semaines après la signature d’accords commerciaux entre Managua et Moscou concernant précisément ces territoires contestés. Les autorités ukrainiennes rappellent que la reconnaissance par le régime nicaraguayen n’aura aucun effet juridique et ne modifiera pas les frontières internationalement reconnues. Cette rupture diplomatique illustre la volonté de Kiev de répondre fermement à toute atteinte à son intégrité territoriale, même lorsqu’elle émane d’un pays géographiquement éloigné du théâtre des opérations.

La situation d’une recomposition territoriale contestée

Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a profondément redéfini la carte du pays. La Crimée avait déjà été annexée par la Russie en 2014 à l’issue d’un référendum contesté par la communauté internationale. Les quatre autres régions mentionnées – Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson – ont connu un processus similaire en septembre 2022, lorsque Moscou a organisé des consultations populaires dans les zones sous son contrôle militaire. Ces référendums, tenus dans des conditions qualifiées d’irrégulières par l’écrasante majorité des États membres de l’ONU, ont débouché sur une proclamation d’annexion. Le président russe Vladimir Poutine a alors signé des décrets intégrant officiellement ces territoires à la Fédération de Russie, une démarche rejetée par Kiev et ses alliés occidentaux qui y voient une violation du droit international. Seule une poignée d’États, principalement des pays proches de Moscou, ont depuis reconnu ces modifications territoriales, parmi lesquels figure désormais le Nicaragua.

Le Nicaragua, allié stratégique de Moscou en Amérique latine

Le Nicaragua s’est progressivement positionné comme le principal soutien de la Russie et de la Chine en Amérique centrale. Le pays est dirigé par un système de co-présidence instauré en janvier 2025, associant Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo à la tête de l’État. Cette réforme constitutionnelle adoptée en 2024 a concentré davantage de pouvoirs entre les mains du couple présidentiel. Le ministère ukrainien souligne que Managua a également ouvert un consulat honoraire en Crimée occupée, renforçant ainsi ses liens avec l’administration mise en place par Moscou. Les diplomates ukrainiens dénoncent une dépendance financière et politique du régime nicaraguayen vis-à-vis de la capitale russe. Cette séquence diplomatique démontre comment les alliances forgées autour de la guerre en Ukraine redessinent les équilibres géopolitiques bien au-delà du continent européen, transformant un conflit régional en affrontement aux ramifications mondiales.

La décision de Kiev reflète une stratégie de riposte maximale face à tout État reconnaissant les annexions russes, illustrant la détermination ukrainienne à défendre sa position sur la scène internationale malgré l’éloignement géographique des acteurs impliqués.