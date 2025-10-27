Russie : Trump fustige le test du missile Burevestnik et lance un appel

La tension entre Moscou et Washington a été ravivée après l’annonce du président russe Vladimir Poutine concernant le succès du test du missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis plusieurs années, cette démonstration militaire suscite des réactions, notamment de la part du président américain Donald Trump, qui appelle à privilégier la fin des hostilités plutôt que l’escalade.

Une démonstration de puissance contestée

Le missile Burevestnik, présenté par Vladimir Poutine comme une arme unique, a été testé avec succès le 21 octobre. Ce missile de croisière à propulsion nucléaire est présenté comme capable de parcourir environ 14 000 kilomètres en 15 heures tout en contournant les systèmes de défense existants. Poutine a insisté sur l’importance de ce test, réalisé alors que la guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année, rappelant que le pays continue de renforcer son arsenal malgré le conflit en cours.

Lors d’un échange avec les journalistes à bord de son avion en tournée en Asie, Trump a vivement critiqué la décision russe. Il a jugé « inappropriée » l’annonce de Poutine, estimant que l’accent mis sur les essais de missiles détourne l’attention des urgences diplomatiques et humanitaires en Ukraine. Selon lui, la priorité devrait être de mettre fin aux combats et de rechercher des solutions concrètes pour stopper le conflit, rapporte Reuters.

Trump appelle à la fin de la guerre

Donald Trump a rappelé que cette guerre est désormais proche de sa quatrième année et a exhorté Vladimir Poutine à cesser les opérations militaires et à concentrer ses efforts sur la résolution du conflit, soulignant que le test du Burevestnik ne contribue pas à la stabilité régionale.

Pour le président américain, toute démonstration de puissance militaire, comme celle du missile Burevestnik, doit être mise en perspective avec la souffrance des populations touchées par la guerre. Il insiste sur l’urgence de la diplomatie et d’une désescalade immédiate, rappelant que des mesures concrètes sont nécessaires pour éviter que la situation ne se détériore davantage.