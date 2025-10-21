Sarkozy : à peine incarcéré, ses avocats déposent une demande de mise en liberté

L’incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de La Santé ce mardi 21 octobre a marqué un tournant inédit dans l’histoire politique française : jamais un ancien président n’avait été conduit derrière les barreaux. À peine entré en détention, l’ancien chef de l’État voit ses avocats agir avec rapidité en déposant une demande de mise en liberté, illustrant la bataille judiciaire qui continue de s’intensifier autour de son cas. L’information a été rapportée BFMTV.

Une trajectoire judiciaire hors norme

L’emprisonnement de Nicolas Sarkozy fait suite à une condamnation pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007. Après plusieurs recours et procédures, la justice a confirmé sa peine de cinq ans de prison, dont une partie avec sursis. Les juridictions ont considéré que les éléments rassemblés étaient suffisants pour justifier l’exécution immédiate de la sanction. Pour beaucoup, cette situation, à la fois exceptionnelle et médiatisée, souligne la complexité du parcours judiciaire d’un ancien président, confronté à des accusations de longue date et à des procédures longues et techniques.

Dans les heures qui ont suivi l’entrée de Sarkozy à La Santé, ses conseils ont soumis une demande formelle de mise en liberté. Selon eux, aucun élément légal ne justifie que l’ancien président reste détenu dans l’immédiat, et ils sollicitent donc une réévaluation rapide de sa situation par la chambre des appels correctionnels. Cette démarche illustre une stratégie classique en matière judiciaire : anticiper et contester toute exécution de peine avant que la procédure d’appel ne soit définitivement examinée