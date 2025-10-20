Sarkozy : Darmanin lui rendra visite en prison

L’annonce est aussi inattendue que symbolique : le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a affirmé qu’il se rendrait à la prison de la Santé pour voir Nicolas Sarkozy, attendu mardi derrière les barreaux. L’ancien président, condamné à cinq ans de détention pour association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, a récemment appris qu’il serait incarcéré dans cet établissement parisien. La décision, inédite pour un ex-chef d’État sous la Ve République, a ravivé le débat sur la justice, la responsabilité politique et la fidélité personnelle.

Un geste officiel chargé d’émotion

Interrogé sur France Inter, Gérald Darmanin a confié sa « tristesse » face à l’incarcération de celui qu’il considère comme un mentor politique. Il a surtout insisté sur la nécessité de veiller à la sécurité de Nicolas Sarkozy pendant sa détention. Pour le garde des Sceaux, cette visite relèverait autant de son rôle institutionnel que d’un devoir humain. Il a rappelé qu’en tant que ministre de la Justice, il avait le droit de se rendre à tout moment dans n’importe quel établissement pénitentiaire, et d’y rencontrer n’importe quel détenu.

Mais derrière cette justification administrative, difficile d’ignorer la dimension personnelle : Darmanin fut l’un des plus proches collaborateurs de Sarkozy, et leur relation, forgée dans les années UMP, dépasse le cadre strict des fonctions. Cette proximité donne à la démarche un poids émotionnel rare, comme si la République elle-même s’invitait à la cellule d’un ancien président.

Entre loyauté et devoir républicain

Nicolas Sarkozy, qui a fait appel de sa condamnation, demeure juridiquement présumé innocent. Ce rappel, martelé par Darmanin, vise à prévenir toute lecture politique de sa visite. Pourtant, celle-ci soulève des interrogations sur la frontière entre solidarité et responsabilité publique.

L’épisode illustre toute l’ambiguïté d’une situation sans précédent : un ancien président appelé à purger une peine dans la capitale qu’il a autrefois gouvernée, tandis que son ancien protégé, devenu ministre de la Justice, se prépare à lui rendre visite. Entre devoir républicain et attachement personnel, Gérald Darmanin avance sur une ligne de crête où chaque geste sera scruté. Dans cette affaire, les symboles dépassent les mots : la visite annoncée ne sera pas seulement celle d’un ministre à un détenu, mais celle d’un homme d’État à l’un de ceux qui ont façonné sa trajectoire.