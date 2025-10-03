« The Line » : un cuisant échec en vue pour l’Arabie Saoudite ?

Imaginée comme une révolution urbaine, The Line devait incarner l’avenir : une cité futuriste de 170 km de long, sans voitures ni émissions, bordée de gratte-ciel miroirs de 500 mètres et intégrée au mégaprojet Neom. Annoncée en 2017 dans le cadre de la Vision 2030, cette métropole linéaire, tracée dans le désert près de la mer Rouge, promettait de faire de l’Arabie saoudite un laboratoire d’innovation écologique et un aimant pour capitaux et talents.

Plus qu’un projet immobilier, c’était un symbole, celui d’un royaume déterminé à se réinventer, sous l’impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, en champion de la modernité post-pétrole.

L’effondrement d’un rêve pharaonique

Derrière la façade futuriste se cachaient des réalités bien moins reluisantes. À peine 2,4 km ont été construits sur les 170 prévus, loin des 1,5 million d’habitants escomptés d’ici 2030. Les critiques ont vite pointé les déplacements de populations locales et les dommages environnementaux, malgré les démentis officiels.

Pire, les défis logistiques, bâtir à marche forcée dans un désert hostile, et le coût exorbitant ont eu raison du projet. Mi-septembre, les chantiers ont été gelés, et les fonds publics, initialement dédiés à The Line, redirigés vers d’autres segments de Neom, comme un complexe montagnard.

Le bilan financier est lourd. Des dizaines de milliards de dollars engloutis, une crédibilité ébranlée et des questionnements sur la viabilité même de la Vision 2030. Les répercussions dépassent le cadre urbain. Des événements majeurs, comme les Jeux asiatiques d’hiver 2029 ou la Coupe du monde 2034, pourraient en pâtir, faute d’infrastructures promises.

Vers un réalisme forcé ?

Cet échec cuisant pourrait finalement servir de leçon. Plutôt que de miser sur des chimères architecturales, l’Arabie saoudite pourrait y gagner à privilégier des projets plus modestes, mais réalisables, pôles technologiques ciblés, zones industrielles vertes, qui concilient ambition et pragmatisme. Un virage nécessaire pour préserver à la fois ses ressources et son image, avant que l’héritage des dirigeants ne se résume à une série de chantiers inaboutis.