Vision Bénin 2025: Quel bilan à l'heure du verdict ?

Lancée au début des années 2000, la Vision Bénin 2025, baptisée « Alafia » (paix et prospérité), était l’ambition d’un pays désireux de se hisser au rang de « pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social » d’ici à 2025. Alors que 2025 est pratiquement terminé, l’heure est au bilan pour ce vaste exercice de prospective qui a structuré une partie de la planification nationale. Les évaluations menées par les autorités béninoises, notamment dans le cadre de la transition vers la nouvelle Vision Bénin 2060, soulignent un bilan mitigé, marqué par des avancées notables mais aussi par des défis structurels persistants. L’évaluation de la Vision 2025 Bénin Alafia met en lumière plusieurs points positifs. L’existence même de cette vision a permis de consolider un système national de planification et a servi de référence aux stratégies de développement successives, y compris le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 et le Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Elle a posé les bases d’une gouvernance orientée vers le long terme, échappant à l’improvisation et favorisant une meilleure intégration des agendas régionaux et internationaux. Cependant, les experts s’accordent sur le fait que l’atteinte complète du scénario idéal « Alafia » a été freinée par plusieurs facteurs. Le rapport d’évaluation préliminaire a pointé une faible planification et une discontinuité des interventions publiques dans les premières années, ainsi qu’un retard dans la déclinaison opérationnelle de la vision. Des problèmes endémiques comme la pauvreté, le chômage, la corruption et les défaillances institutionnelles, bien que ciblés, ont continué d’entraver un décollage économique et social spectaculaire.

Les scénarios : Alafia, Wahala ou « Marche-tortue » ?

L’exercice de prospective à l’origine de la Vision 2025 avait envisagé plusieurs futurs possibles pour le Bénin, dont trois scénarios majeurs que sont : Alafia (Scénario Optimiste), caractérisé par une amélioration significative de la gouvernance, une économie prospère, la paix et le bien-être social généralisé ; Wahala (Scénario Pessimiste/Catastrophique), qui décrit un futur alarmiste marqué par un déséquilibre institutionnel, un environnement externe défavorable et une détérioration de la qualité de vie et la marche-tortue (Implicite), un scénario intermédiaire, non explicitement nommé dans les études initiales, mais qui décrit une évolution lente et progressive, alternant progrès et blocages. À l’aube de 2025, le Bénin n’a clairement pas atteint le scénario Alafia dans sa plénitude. Bien que des réformes audacieuses aient été menées ces dernières années, notamment en matière de gouvernance économique, d’infrastructures et de numérisation, l’objectif d’éradiquer la pauvreté et d’assurer un bien-être social pour tous n’est pas encore une réalité. La croissance économique est là, mais l’inclusion et la répartition des fruits de cette croissance restent un défi majeur. De même, le pays a réussi à éviter le scénario Wahala. Les hypothèses pessimistes (instabilité politique majeure, effondrement économique) ont servi d’« alerte » et ont été contrecarrées par les efforts de consolidation institutionnelle et de stabilité politique. Le scénario le plus plausible au terme de l’échéance pourrait donc être celui de la « Marche-tortue ». Le Bénin est en progression constante, mais à un rythme plus lent et plus laborieux que celui envisagé par l’ambition initiale d’« Alafia ». C’est une trajectoire de progrès mesuré, où les avancées (réformes, infrastructures, attractivité économique) coexistent avec des inerties (défis sociaux, qualité de certains services publics, dépendance économique).

La transition vers 2060 : capitaliser et accélérer

Le bilan de la Vision 2025 Bénin Alafia sert de tremplin à la nouvelle Vision Bénin 2060, officiellement adoptée pour guider le pays sur un horizon plus long et plus ambitieux, 100 ans après son indépendance. La nouvelle vision, qui conserve le mot « Alafia » dans son libellé (« Bénin 2060 ALAFIA, un Monde de Splendeurs »), cherche à capitaliser sur les leçons apprises.

