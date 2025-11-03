Entre Altman et Musk, un remboursement qui relance la rivalité

La confrontation entre Sam Altman et Elon Musk revient sur le devant de la scène à la faveur d’un rappel financier : un acompte versé pour un véhicule non livré. Ce qui pourrait paraître comme un détail s’est transformé en nouveau terrain d’affrontement entre ces deux figures du secteur technologique.

Le différend autour du véhicule

Le 30 octobre 2025, Sam Altman a publié sur le réseau social X des captures d’écran montrant qu’il avait versé 45 000 $ pour pré-réserver en juillet 2018 le modèle de luxe Tesla Roadster, dont la production est toujours en attente. Il a indiqué qu’après sept ans de délai, sa demande d’annulation et de remboursement avait généré un message d’erreur « adresse introuvable ».

En réponse, Elon Musk a réagi le 1er novembre 2025 en accusant Altman d’oublier une étape essentielle : selon lui, le remboursement aurait été effectué en moins de 24 h. Il a aussi glissé une allusion critique au passage de OpenAI d’un statut à but non lucratif à une structure à but lucratif.

Rivalité ancienne, enjeux nouveaux

Altman et Musk se connaissent depuis la création de OpenAI : Musk en fut co-fondateur en 2015, avant de quitter le conseil d’administration en 2018. Ils sont depuis engagés dans plusieurs différends, notamment juridiques, autour de la gouvernance de l’IA et de la direction prise par OpenAI après son passage au statut de Public Benefit Corporation. Dans ce cadre, l’affaire du Roadster n’est pas simplement une question de remboursement : elle devient un symbole de différend personnel et professionnel, où chaque camp tente de reprendre l’avantage.

Pourquoi cette question est-elle sensible ?

D’un côté, Altman met en avant un long délai de sept ans sans livraison et une procédure de remboursement qui lui a semblé inexistante. Cela alimente une critique de la gestion et de la transparence de Tesla. De l’autre, Musk affirme que Tesla a réglé la situation, ce qui vise non seulement à corriger l’image de la marque mais aussi à souligner l’incohérence de son rival. Bien que le montant exact et la durée réelle du traitement ne soient pas tous vérifiés indépendamment, le différend est désormais public.

Conséquences possibles

Pour Tesla, cette affaire rappelle les critiques autour de la production du Roadster, exhibée comme « le plus rapide jamais fabriqué » mais repoussée à plusieurs reprises. Pour Altman, l’exposition publique de ce remboursement pose la question de la crédibilité vis-à-vis de ses propres prises de position dans l’univers technologique et médiatique.