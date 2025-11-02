Révision constitutionnelle au Bénin : Les conditions sont réunies selon Aké Natondé

Le débat sur la révision de la Constitution refait surface au Bénin. Présentée par les présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle, l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR), la nouvelle proposition de loi continue d’alimenter les discussions. Invité ce dimanche 2 novembre 2025 sur la chaîne de télévision privée E-Télé, le député Aké Natondé, président du groupe parlementaire UPR, a justifié l’initiative et expliqué pourquoi, selon lui, le moment est idéal pour engager cette réforme.

« Nous avons pris le temps d’étudier la question. Aujourd’hui, les conditions sont réunies pour combler un vide dans notre arsenal institutionnel », a déclaré Aké Natondé. Pour le parlementaire, cette réforme est motivée par la nécessité de créer un Sénat, une institution absente depuis l’adoption de la Constitution de 1990. « La Conférence nationale des Forces Vives de la Nation avait mis en place un Parlement monocaméral. Or, dans la plupart des démocraties, il existe deux chambres : une basse et une haute. L’inexistence d’une chambre haute a souvent créé des dysfonctionnements que nous tentons de corriger par des méthodes informelles », a-t-il expliqué.

Un vide institutionnel à combler

Le député estime que le Sénat permettra de donner un cadre formel aux interventions des personnalités d’expérience souvent sollicitées lors de crises. « Nous voulons formaliser ce qui fonctionne déjà. Ces anciens présidents, ces sages, ces hommes et femmes d’expérience pourront jouer un rôle permanent de veille pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale », a-t-il ajouté.

Interrogé sur le moment choisi, Aké Natondé a insisté sur la pertinence du contexte politique actuel. Il estime que, le président Patrice Talon est sortant. Le processus électoral est lancé et il n’est plus candidat. Personne ne peut soupçonner une volonté de prolonger un mandat ou de s’accrocher au pouvoir. « Le moment est donc idéal pour faire cette réforme sans arrière-pensée » selon lui

L’immobilisme…

Pour lui, cette révision n’a rien d’opportuniste, mais s’inscrit dans une logique d’évolution démocratique. « La loi fondamentale doit évoluer avec le temps. Les grandes nations révisent leurs constitutions sans renier leurs principes. Refuser d’avancer, c’est choisir l’immobilisme », a affirmé le député, avant de conclure : « Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants. Nous avons le devoir d’agir dans l’intérêt supérieur de la Nation. »