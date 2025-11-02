Un maire assassiné en pleine célébration, ce que l’on sait de l’affaire Carlos Manzo

Le maire de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a été tué le 1er novembre 2025 lors d’une célébration du Día de Muertos dans l’État de Michoacán, au Mexique. Des individus armés présents parmi le public ont ouvert le feu. L’élu a été atteint à plusieurs reprises et conduit à l’hôpital, où son décès a été confirmé.

Selon les informations relayées par El País, au moins deux suspects ont été interpellés et un assaillant a été abattu par les forces de sécurité. Le site précise que l’attaque a provoqué un important mouvement de panique parmi les participants.

Le parcours de Carlos Manzo et les réactions

Carlos Manzo avait pris ses fonctions en septembre 2024 après avoir été élu sans étiquette à la tête de la municipalité de Uruapan. Il intervenait régulièrement sur les questions de sécurité locale.

CBS News rapporte que les autorités de l’État de Michoacán ont condamné l’attaque et annoncé un soutien renforcé aux forces chargées de l’enquête. Des mesures ont été évoquées pour protéger les responsables locaux et maintenir la stabilité dans la ville.

Enquête et éléments attendus

Les enquêteurs cherchent à préciser les circonstances du passage à l’acte et à identifier les commanditaires. Les motifs n’ont pas été officiellement établis. Les autorités n’excluent aucune piste et poursuivent l’interrogatoire des suspects arrêtés. Les prochaines étapes de l’enquête porteront notamment sur les armes utilisées et sur d’éventuels liens entre les auteurs et des groupes criminels présents dans la région.