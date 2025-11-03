Une ex-présentatrice TV inculpée pour le meurtre de sa mère de 80 ans

Le calme matinal d’un quartier résidentiel de Wichita, au Kansas, a été bouleversé par une scène improbable. Une femme ensanglantée, hagarde, appelant à l’aide devant une maison devenue théâtre d’un drame familial. Derrière cette scène, les enquêteurs ont découvert un fait divers troublant. Angelynn « Angie » Mock, 47 ans, ancienne présentatrice de télévision, est désormais accusée d’avoir poignardé sa mère de 80 ans. L’information a été rapportée par Paris Match.

Une matinée ordinaire virant au cauchemar

Selon les premiers éléments recueillis par la police, les secours ont été alertés vers 7 h 50 par des voisins bouleversés. À l’intérieur de la maison, Anita Avers gisait sur son lit, grièvement blessée. Transportée d’urgence à l’hôpital, l’octogénaire n’a pas survécu à ses blessures. Sa fille, visiblement agitée et présentant plusieurs coupures aux mains, a confié avoir agi « pour se défendre ». Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui a pu conduire à ce geste fatal, dans ce foyer où rien ne laissait présager un tel scénario.

Angie Mock n’était pas une inconnue du public américain. Pendant plusieurs années, elle avait été l’un des visages familiers d’une émission matinale diffusée sur une chaîne locale du Missouri. Une figure de proximité, perçue comme énergique et souriante. La nouvelle de son arrestation a donc créé un véritable choc, notamment parmi ses anciens collègues et téléspectateurs, qui peinent à concilier le souvenir d’une animatrice affable avec celui d’une femme désormais inculpée pour meurtre.

Du petit écran à la cellule

Ce contraste brutal entre la célébrité passée et la tragédie actuelle soulève des questions sur la frontière fragile entre image publique et réalité intime. Les médias américains, souvent fascinés par les chutes spectaculaires d’anciennes figures de la télévision, n’ont pas tardé à relayer l’affaire. Pour l’heure, la justice avance avec prudence. Angie Mock a été placée en détention après une première évaluation médicale, et une procédure judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Les autorités n’ont pas encore communiqué sur le mobile exact, laissant planer le mystère autour d’un drame qui semble avoir éclaté sans témoin, au cœur d’une relation mère-fille désormais irrémédiablement brisée.