Biélorussie : Loukachenko plonge dans un bain glacé pour l'Épiphanie orthodoxe

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a participé au rituel traditionnel du bain de l’Épiphanie dans la nuit du 18 au 19 janvier 2026. Le dirigeant s’est immergé dans un trou creusé dans la glace alors que les températures avoisinaient les -15 degrés Celsius. La vidéo de cette plongée hivernale a été diffusée par la chaîne officielle Pool Pervogo, relayée par l’agence TASS. Cette participation présidentielle s’insère dans une pratique religieuse profondément ancrée dans les pays de tradition orthodoxe, où des millions de fidèles bravent chaque année le froid extrême pour commémorer le baptême du Christ.

Le président biélorusse perpétue une tradition orthodoxe ancestrale

Par des températures glaciales typiques de l’hiver est-européen, le chef d’État biélorusse a accompli le geste rituel qui marque la fête de la Théophanie selon le calendrier julien. Cette immersion nocturne dans les eaux gelées constitue un acte symbolique fort dans les pays à majorité orthodoxe, où la pratique rassemble aussi bien les croyants fervents que les citoyens attachés aux coutumes nationales. Les images diffusées montrent Loukachenko effectuant ce plongeon spirituel conformément aux usages qui veulent que les fidèles se signent avant de s’immerger complètement dans l’eau bénite. Cette démonstration publique de piété intervient à un moment où le dirigeant biélorusse cherche à consolider son image auprès de la population traditionaliste de son pays, tout en affichant sa proximité culturelle avec la Russie voisine.

Une fête religieuse majeure célébrée par des millions d’orthodoxes en Europe de l’Est

La célébration de l’Épiphanie orthodoxe, également appelée Théophanie ou Baptême du Seigneur, revêt une importance considérable dans le monde chrétien oriental. Contrairement aux catholiques qui commémorent l’arrivée des Rois mages le 6 janvier, les fidèles orthodoxes fêtent le 19 janvier l’événement du baptême de Jésus dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste. Le décalage de treize jours entre les deux calendriers explique cette différence de date. Selon la croyance populaire largement répandue en Russie, en Biélorussie et dans d’autres nations slaves, l’eau acquiert des propriétés sacrées et purificatrices durant cette période. Des trous spécialement aménagés dans la glace des lacs et rivières, souvent taillés en forme de croix orthodoxe, accueillent les baigneurs courageux à partir de minuit et tout au long de la journée du 19 janvier. Nombreux sont ceux qui attribuent à ce bain hivernal des vertus protectrices contre les maladies pour l’année entière, bien que certains dignitaires ecclésiastiques rappellent que cette tradition populaire ne possède aucun caractère canonique obligatoire.

Des dirigeants politiques adeptes du bain de l’Épiphanie en Russie et Biélorussie

La participation d’Alexandre Loukachenko à ce rituel rappelle les précédentes immersions médiatisées de Vladimir Poutine, qui avait lui aussi accompli ce geste devant les caméras par le passé. Cette pratique est devenue au fil des années une démonstration d’appartenance culturelle et de vigueur physique pour les responsables politiques de la région. En Russie même, les festivités de cette année ont mobilisé des dispositifs de sécurité considérables, avec la présence systématique d’équipes du ministère des Situations d’urgence et de plongeurs professionnels sur les sites autorisés. Certaines régions ont toutefois dû annuler les cérémonies en raison de conditions météorologiques particulières ou d’une épaisseur de glace insuffisante. Le caractère extrême de cette tradition, où la température de l’eau oscille généralement entre un et quatre degrés, continue néanmoins d’attirer chaque année plusieurs millions de participants à travers l’espace post-soviétique, témoignant de la vitalité des pratiques religieuses dans ces sociétés.