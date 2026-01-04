Capture de Maduro : Dominique de Villepin avertit et évoque des conséquences

Les forces spéciales américaines ont extrait Nicolas Maduro de sa résidence située au sein du complexe militaire de Fuerte Tiuna dans la nuit du 3 janvier 2026. L’opération, baptisée « Absolute Resolve », a duré moins de trente minutes et mobilisé des hélicoptères Chinook appuyés par des frappes ciblées sur plusieurs sites stratégiques de Caracas. Le président vénézuélien et son épouse Cilia Flores ont ensuite été transférés vers New York où ils doivent répondre d’accusations de narcoterrorisme devant un tribunal fédéral. Cette intervention militaire unilatérale a immédiatement suscité une vague de réactions internationales, parmi lesquelles celle de Dominique de Villepin qui met en garde contre les répercussions durables d’un tel précédent.
L’ancien Premier ministre français dénonce une rupture avec le droit international
L’ancien chef du gouvernement français considère cette opération comme un tournant majeur dans les relations internationales. Selon lui, Washington se place délibérément en dehors du cadre juridique établi par la Charte des Nations Unies. Cette transgression assumée fragilise l’architecture mondiale héritée de 1945, fondée sur le respect mutuel des souverainetés étatiques.
Villepin pointe également les risques liés à la normalisation des renversements de gouvernements par la force. Il rappelle que les interventions passées en Irak et en Libye n’ont engendré ni stabilité démocratique ni pacification durable, mais plutôt des spirales de violence et d’instabilité prolongées. Le caractère autoritaire d’un régime ne saurait donc justifier, à ses yeux, une telle méthode.
Dominique de Villepin interpelle l’Europe face aux ambitions impériales américaines
L’ancien diplomate décrit cette action comme l’application concrète d’une doctrine d’influence hémisphérique réactualisée par l’administration Trump en décembre 2025. Cette vision transforme l’Amérique latine en zone d’action prioritaire où les États-Unis entendent imposer leurs objectifs sécuritaires, migratoires et énergétiques par tous les moyens nécessaires.
Villepin soulève une interrogation centrale : comment contester demain des actions similaires menées par d’autres puissances ? Si Washington s’affranchit des règles communes, quels arguments opposer à Pékin si la Chine décidait d’intervenir militairement à Taïwan, au Vietnam ou en Corée ? Quelle légitimité invoquer face à Moscou si la Russie choisissait de renverser un gouvernement en Moldavie ou dans les pays baltes ?
Face à cette situation, l’ancien Premier ministre appelle la France et l’Union européenne à réaffirmer aux côtés des nations du Sud leur attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international. La souveraineté des États et la sécurité collective doivent selon lui constituer le rempart contre ce qu’il qualifie de collision brutale entre puissances impériales. Un appel à la vigilance qui résonne alors que le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir lundi pour examiner les suites de cette opération sans précédent.
15 réflexions au sujet de “Capture de Maduro : Dominique de Villepin avertit et évoque des conséquences”
Aux USA, la dichotomie démocrates/républicains n’existe que pour les gogos.
Il s’agit d’un parti unique qui ne dit pas son nom pour ne pas ressembler au Parti Communiste de l’URSS ou de la Chine. Ces deux partis se chamaillent pour des bricoles et sont d’accord sur les gros sujets.
Un exemple : le démocrate Bloomberg est passé chez les rouges pour devenir le maire républicain de NY. Il est ensuite devenu indépendant pour ensuite devenir candidat démocrate à la présidence des USA !
Question couleurs, les démocrates sont bleus et les républicains sont rouges, soit le contraire de tous les autres partis du monde ! Tout simplement parce qu’à une époque les républicains défendaient le peuple et les démocrates défendaient les riches. C’est l’inverse aujourd’hui
A préciser que Trump est le trublion de l’histoire. Il est anti-système ! Ce qui fait qu’il a autant d’ennemis républicains que démocrates
@\\\\.///
(@_@)
Welcome back bro!
L’année 2025 a été une année de cachette.
Dominique de Villepin pourrait l’emporter s’il pouvait maintenir et marteler comment il pourrait améliorer la vie des classes moyennes, car sans la grande participation des classes moyennes la bataille est perdue d’avance. Oui je reconnais que les divergences politiques en France sont de plus en plus difficiles et négocier et trouver un accord politique avec les différends partis politiques donnent du fil à tordre, car ce Monsieur pourrait bien réussir en invitant tous les partis politiques en France à trouver une chaise et un consensus commun à sa table.
Lire …Dominique de Villepin pourrait l’empoter s’il pouvait maintenir et marteler comment il pourrait améliorer la vie des classes moyennes, et surtout une grande emphase sur la jeunesse, apporter une importance particulière accrue sur la jeunesse actuelle, car elle se sent oubliée dans les arènes politiques et surtout avec l’arrivée de l’Intelligence Artificielle; promulguer des lois pour limiter son utilisation dans les entreprises afin de créer du boulot pour les jeunes Français et Françaises. Car sans la grande participation des classes moyennes et la grande jeunesse la bataille est perdue d’avance.
« Villepin peut toujours causer »
Dominique de Villepin le prochain président de France ne cause pas, il tranche la vérité quad elle est due et avertit l’Europe entière et peut-être le monde des conséquences désastreuses des ambitions impériales américaines. Aucun pays n’est à l’abri devant Trump. L’Iraq, Afghanistan la Libye, aucun de ses trois pays n’a jamais connu une stabilité politique et économique durables après des interventions américaines. Et maintenant Trump suggère gérer l’or noir vénézuélien et son économie à partir de la Maison Blanche sans y faire mention de la population. Et si Trump écarte la population et axe son intérêt sur l’or noir et la gestion du pays, il risque fort de se trouver face-à face avec un soulèvement populaire armé contre les américains et la prise aux armes pour libérer le pays.
Trump joue avec le feu.
»Dominique de Villepin le prochain président de France »
Mdrrrr!
Arrête un peu de déconner mon pauvre vieux.
🤣🤣🤣
Qui sait ?
Dans les pays où les élections sont transparentes, fusse a posteriori (financements étrangers, hum… tentatives d’influences russes ), les éventualités de succès de personnages connus et crédibles aux yeux des électeurs sont toujours possibles.
Après, tu as les combines et les accords des partis et là on est dans de la cuisine qui ressemble beaucoup à de la tambouille béninoise
Je pense cependant, que De VILLEPIN gagnerait à être moins sur les grands principes, s’attacher à apparaitre moins grandiloquent et à parler des sujets qui concernent les français des classes moyennes et populaires
\\\\.///
(@_@)
Il est pourtant la seule personnalité politique française aujourd’hui qui incarne le mieux les idéaux républicains de la France.
Une personnalité non clivante, dans une société française de plus en plus polluée par des questions secondaires qui portent atteinte à la grandeur de la France. Son élection serait une prise de conscience. Mais rien n’est moins sûr.
En France, et partout ailleurs, tout est bétonné par les réseaux Bilderberg, Young Leaders, Soros, Davos ! Ces réseaux sont très efficaces quand il s’agit empêcher un candidat valable d’arriver en phase finale des élections. Avec eux, c’est « balletringues only »
Pour info, deux Français seulement ont été invités à la rencontre annuelle 2025 de Bilderberg à Stockholm. Le prochain président devrait être l’un de ces deux-là.
Pour des réseaux de ce calibre, fournir des « preuves », deux mois avant les élections, que Bardella a passé le WE avec des petits garçons en Thailande sera un jeu d’enfant.
Lire.. aucun de ces..
Je ne sais pas si les américains sont contents de leur président. Mais en tant que démocrate et républicain j’ai honte de dire que les USA sont actuellement une démocratie.
Les hommes civilisés respectent les règles de vie en société. Ce n’est ni la force ni la peur qu’on sucite qui inspirent le respect. Mais c’est par l’exemple de respect de soit même et des autres même dans les divergences qui fait de vous un homme respectable et respecté.
« Mais en tant que démocrate et républicain »
Non SONAGNON!
Tu es un Démocrate ou un Républicain, tu ne peux pas être les deux à la fois.
Bien sûr que j’adhère aux valeurs républicaines que sont la liberté, l’égalité et la fraternité tout défendant des principes démocratiques qui permettent aux citoyens de détenir le pouvoir en participant directement ou indirectement à la prise des décisions. Tout démocrate n’a pas nécessairement des valeurs républicaines.
j’espère que ma réponse va apparaître.
»Capture de Maduro : Dominique de Villepin avertit et évoque des conséquences.. »
Bofff!
Ce monde avec Trump est devenu une jungle.
La loi du plus fort est la meilleure.
Villepin peut toujours causer.😁😂