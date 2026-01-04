Capture de Maduro : Dominique de Villepin avertit et évoque des conséquences

Les forces spéciales américaines ont extrait Nicolas Maduro de sa résidence située au sein du complexe militaire de Fuerte Tiuna dans la nuit du 3 janvier 2026. L’opération, baptisée « Absolute Resolve », a duré moins de trente minutes et mobilisé des hélicoptères Chinook appuyés par des frappes ciblées sur plusieurs sites stratégiques de Caracas. Le président vénézuélien et son épouse Cilia Flores ont ensuite été transférés vers New York où ils doivent répondre d’accusations de narcoterrorisme devant un tribunal fédéral. Cette intervention militaire unilatérale a immédiatement suscité une vague de réactions internationales, parmi lesquelles celle de Dominique de Villepin qui met en garde contre les répercussions durables d’un tel précédent.

L’ancien Premier ministre français dénonce une rupture avec le droit international

L’ancien chef du gouvernement français considère cette opération comme un tournant majeur dans les relations internationales. Selon lui, Washington se place délibérément en dehors du cadre juridique établi par la Charte des Nations Unies. Cette transgression assumée fragilise l’architecture mondiale héritée de 1945, fondée sur le respect mutuel des souverainetés étatiques.

Villepin pointe également les risques liés à la normalisation des renversements de gouvernements par la force. Il rappelle que les interventions passées en Irak et en Libye n’ont engendré ni stabilité démocratique ni pacification durable, mais plutôt des spirales de violence et d’instabilité prolongées. Le caractère autoritaire d’un régime ne saurait donc justifier, à ses yeux, une telle méthode.

Publicité

Dominique de Villepin interpelle l’Europe face aux ambitions impériales américaines

L’ancien diplomate décrit cette action comme l’application concrète d’une doctrine d’influence hémisphérique réactualisée par l’administration Trump en décembre 2025. Cette vision transforme l’Amérique latine en zone d’action prioritaire où les États-Unis entendent imposer leurs objectifs sécuritaires, migratoires et énergétiques par tous les moyens nécessaires.

Villepin soulève une interrogation centrale : comment contester demain des actions similaires menées par d’autres puissances ? Si Washington s’affranchit des règles communes, quels arguments opposer à Pékin si la Chine décidait d’intervenir militairement à Taïwan, au Vietnam ou en Corée ? Quelle légitimité invoquer face à Moscou si la Russie choisissait de renverser un gouvernement en Moldavie ou dans les pays baltes ?

Face à cette situation, l’ancien Premier ministre appelle la France et l’Union européenne à réaffirmer aux côtés des nations du Sud leur attachement indéfectible aux principes fondamentaux du droit international. La souveraineté des États et la sécurité collective doivent selon lui constituer le rempart contre ce qu’il qualifie de collision brutale entre puissances impériales. Un appel à la vigilance qui résonne alors que le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir lundi pour examiner les suites de cette opération sans précédent.