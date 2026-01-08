Capture de Maduro : la présidente limoge le général chargé de sa protection

Au Venezuela, l’exfiltration de Nicolas Maduro par les Américains a eu d’importantes répercussions, du point de vue international, tout d’abord, mais aussi et surtout, sur place. En effet, Delcy Rodriguez a pris la place de l’ancien président, étant nommé par intérim. Déjà, de fortes décisions ont été prises.

Ainsi, alors qu’elle vient tout juste d’arriver au pouvoir, la présidente Rodriguez a annoncé la mise à pied du général Javier Marcano Tabata, jusque-là responsable de la Garde d’honneur présidentielle et directeur de la contre-intelligence militaire. Une décision justifiée par les manquements et les échecs observés au cours des derniers jours.

La présidente par intérim prend déjà des décisions radicales

Les médies évoquent, en plus des largesses qui ont permi aux Américains de capturer Nicolas Maduro, chez lui, une défaite sur le terrain. Lors des affrontements avec les forces américaines, ils auraient perdu des dizaines de membres. L’objectif affiché est donc, ici, de pointer du doigt les responsabilités au seon de l’appareil d’État.

C’est le général Gustavo González López qui le remplace. Il occupe désormais une double-casquette, étant à la tête de la direction de la Garde d’honneur présidentielle ainsi qu’à la tête de la Direction générale de contre-intelligence militaire. Un homme puissant, qui monte en grade au sein du dispositif sécuritaire du pays.

Donald Trump ne relâche pas la pression

Dans cette période d’instabilité, la présidente Rodriguez doit ainsi composer avec un État en situation d’émiettement, d’un côté et la pression des États-Unis, de l’autre. Récemment, Trump a ainsi affirmé que les USA ne lâcheraient pas Caracas ainsi, ajoutant que le nouveau pouvoir en place se devra de respecter les injonctions émises par Washington, sous peine de connaître un sort similaire voire pire encore que celui que vient de connaître Nicolas Maduro. L’intervention américaine contre un pétrolier russo-vénézuélien, hier, dans les eaux islandaises, est un premier avertissement.