Capture de Maduro : un parieur gagne 430.000 $ en anticipant l’événement

Le 3 janvier 2026, le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés par les forces américaines lors d’une opération menée à Caracas. L’annonce officielle a été faite par Donald Trump, marquant un tournant dans l’histoire politique du Venezuela. Cet événement spectaculaire a eu des répercussions inattendues, notamment dans le monde des paris en ligne, où un utilisateur a réussi à anticiper la chute de Maduro et à empocher une somme colossale.

Parier sur la chute de Maduro au Venezuela

Dans la soirée du 1er janvier 2026, quelques heures avant l’intervention des forces américaines, un parieur anonyme sur Polymarket a commencé à miser sur un départ imminent de Maduro rapporte Axios. Son premier pari, de 96 dollars, portait sur une opération américaine avant la fin janvier, suivi rapidement d’une mise de 123,34 dollars sur un départ anticipé du président. Entre la nuit du 1er janvier à 23h57 et le 3 janvier à 2h58, il a placé plus de 31.000 dollars sur la chute de Maduro, malgré que la chance de voir ce scénario se réaliser était extrêmement faible, estimée à seulement 7 ou 8 centimes par dollar misé.

La perspicacité de ce parieur a été récompensée : une fois la capture de Maduro confirmée, ses gains se sont élevés à 436.759 dollars, soit environ 370.000 euros, après déduction de quelques pertes sur des paris annexes. Cette victoire spectaculaire montre la rapidité avec laquelle les événements politiques peuvent influencer les marchés spéculatifs, en particulier dans des contextes de forte instabilité.

Politiques et paris se croisent à Caracas

La plateforme Polymarket a connu une activité exceptionnelle dans les heures précédant l’opération américaine. Les paris sur un départ anticipé de Maduro ont connu un bond spectaculaire, reflétant l’incertitude et l’attention internationale autour du Venezuela. L’opération militaire, qui a conduit à l’arrestation de Maduro et de son épouse, a été menée avec une précision, renforçant l’impact des prévisions de ce parieur.

Cette coïncidence entre événements politiques et paris en ligne soulève de nouvelles questions sur la manière dont l’information et l’anticipation peuvent se traduire en gains financiers. En fin de compte, la capture de Nicolás Maduro aura non seulement des conséquences géopolitiques immédiates pour le Venezuela et les États-Unis, mais elle aura aussi marqué l’histoire des paris, offrant un exemple rare de gain spectaculaire directement lié à un événement international majeur.