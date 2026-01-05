Après Maduro, voici les pays que Trump menace ouvertement

La capture de Nicolás Maduro par les forces américaines au début du mois de janvier 2026 a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et l’Amérique latine. L’opération qui a conduit à l’arrestation du président vénézuélien, transporté vers New York pour y être jugé, semble n’avoir été qu’un premier pas dans une stratégie plus large visant plusieurs nations. Depuis cette intervention, Washington a multiplié les avertissements à l’encontre d’autres pays, suscitant inquiétude et tensions diplomatiques.

Les voisins latino-américains dans le collimateur américain

La Colombie et le Mexique apparaissent comme des cibles prioritaires pour Donald Trump après l’opération menée contre Nicolás Maduro. Le président américain accuse le gouvernement colombien, dirigé par Gustavo Petro, d’être impliqué dans la fabrication et la vente de cocaïne vers les États-Unis, ce qui placerait la nation sud-américaine sous surveillance rapprochée. Quant au Mexique, Trump pointe du doigt l’influence persistante des cartels sur le pays et laisse entendre que Washington pourrait envisager des actions ou une vigilance accrue à son égard. Ces mises en garde interviennent alors que la région reste fragilisée par le trafic de drogue et les tensions frontalières.

Groenland, Cuba et Iran sous surveillance

Au‑delà de l’Amérique latine, le Groenland est considéré par Trump comme un enjeu stratégique majeur. L’île, territoire danois, serait selon lui encerclée par des navires russes et chinois, rendant sa sécurité essentielle pour la défense américaine. Dans les Caraïbes, Cuba est également surveillée. Les responsables américains estiment que l’économie du pays est en crise, aggravée par la perte des revenus pétroliers provenant du Venezuela, et dénoncent une gouvernance inefficace des dirigeants cubains. Enfin, l’Iran a été averti après les manifestations de fin décembre 2025 : Donald Trump a indiqué que les États-Unis pourraient intervenir si les autorités iraniennes tuaient des manifestants pacifiques.

Les autorités américaines semblent envisager diverses options pour chacun de ces pays, sans préciser les mesures exactes. Ce qui apparaît clairement, c’est que la capture de Maduro n’a pas mis fin à la politique de pression exercée par Washington, mais semble plutôt avoir ouvert un nouveau chapitre d’interventions et de menaces ciblées à travers plusieurs régions du globe.