Côte d'Ivoire : l'activiste Jean-François Kouassi interpellé après ses dénonciations

Jean-François Kouassi a été placé en garde à vue ce jeudi 8 janvier 2026 au commissariat du 1er arrondissement du Plateau à Abidjan. Connu pour ses prises de position virulentes sur les réseaux sociaux, ce jeune activiste politique s’était fait remarquer ces dernières semaines par ses attaques frontales contre plusieurs figures du pouvoir ivoirien. L’ancien candidat aux législatives à Cocody avait notamment ciblé Anne Désirée Ouloto, ex-ministre d’État, qu’il accusait publiquement d’organiser des recrutements clandestins dans la fonction publique au profit de ses proches.

Jean-François Kouassi arrêté à Abidjan après ses accusations sur les concours publics

L’intéressé a lui-même annoncé son interpellation via sa page Facebook en publiant « Je suis aux arrêts ». Selon les informations recueillies auprès de son entourage, des individus en civil l’auraient embarqué vers 17h26 à bord d’un véhicule 4×4 dans le quartier du Plateau.

Ses proches établissent un lien direct entre cette arrestation et ses récentes publications. Le président autoproclamé de la jeunesse ivoirienne multipliait depuis plusieurs jours les dénonciations concernant ce qu’il qualifiait de « ventes de concours » et de pratiques népotiques dans les administrations publiques. Il s’était particulièrement intéressé au dernier recrutement à la douane, qu’il décrivait comme opaque.

Critiques du RHDP et fonction publique ivoirienne au cœur des tensions

Au-delà des accusations visant des personnalités, Jean-François Kouassi pointait du doigt un phénomène selon lui répandu : la contrainte ressentie par de nombreux jeunes Ivoiriens de rejoindre le RHDP, parti au pouvoir, non par conviction politique mais par nécessité professionnelle. Pour lui, cette affiliation était devenue quasiment indispensable pour décrocher un emploi dans le secteur public.

Les autorités ivoiriennes n’ont pour l’heure communiqué aucune précision officielle sur les motifs exacts de cette interpellation. L’activiste reste détenu au commissariat du Plateau dans l’attente d’éventuelles poursuites.