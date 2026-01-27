Coton en Afrique : le Bénin, leader ouest-africain et 5ᵉ du continent (USDA)

L’Afrique est un acteur majeur de la production cotonnière mondiale, avec plusieurs pays qui font de cette fibre un pilier de leur activité agricole et économique. Sur le continent, le Bénin se distingue non seulement par ses rendements, mais aussi par des efforts concrets pour transformer localement cette matière première. Cette dynamique positionne le pays comme un acteur central dans la filière, ce qui rend d’autant plus pertinent l’examen des rendements cotonniers à travers l’Afrique, afin de comprendre où se situe précisément le Bénin par rapport à ses voisins.

Bénin et rendement du coton : un positionnement stratégique en Afrique de l’Ouest

Selon les données publiées par le Département américain de l’Agriculture (USDA) en décembre 2025 et relayées par Agence Ecofin, le Bénin se classe cinquième en Afrique pour le rendement du coton avec 0,73 tonne par hectare, juste derrière des pays comme le Cameroun (1,54 t/ha), l’Ouganda (1,51 t/ha), le Soudan (1,36 t/ha) et l’Égypte (0,96 t/ha). Cette position place le pays en tête de l’Afrique de l’Ouest, devant le Nigeria (0,56 t/ha), le Mali (0,53 t/ha) et le Burkina Faso (0,46 t/ha). Ces chiffres confirment l’efficacité des pratiques agricoles béninoises et la capacité du pays à maintenir des niveaux de productivité compétitifs malgré des contraintes climatiques et logistiques.

Le rendement n’est pas le seul indicateur de la performance du Bénin : la qualité de la fibre et la régularité des campagnes sont également cruciales. La production soutenue permet d’alimenter des initiatives locales de transformation textile, notamment la filature et la confection de vêtements, qui visent à renforcer l’autonomie industrielle du pays et à réduire la dépendance aux exportations de coton brut.

Transformation du coton et perspectives industrielles au Bénin

Le Bénin transforme progressivement sa production de coton grâce à des infrastructures industrielles modernes, notamment la Zone industrielle de Glo‑Djigbé, qui abrite des unités de filature, tissage, teinture et confection. Des entreprises comme Aigle Group ou la Société des Textiles du Bénin y produisent des vêtements et articles finis à partir de coton local, destinés aux marchés nationaux et internationaux, y compris pour des marques comme Kiabi ou The Children’s Place. Ces projets créent des emplois directs et indirects, renforcent la valeur ajoutée du coton béninois et consolident le pays comme acteur clé de la filière textile ouest-africaine.

L’exemple du Bénin montre comment un pays peut combiner production agricole solide et industrialisation progressive pour renforcer son rôle sur le marché continental. La fibre continue d’être un moteur économique et social, en particulier pour les zones rurales, où le coton génère des revenus stables et soutient des milliers de familles.

Coton en Afrique : top 10 pays selon les rendements (USDA)