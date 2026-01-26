Bac 2026 au Bénin : fin des inscriptions ce vendredi 30 janvier à 17h30

Au Bénin, l’échéance approche pour les candidats au Baccalauréat session 2026. La Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB) fixe la clôture des inscriptions au vendredi 30 janvier à 17h30, une date que les candidats, les responsables d’établissements et les parents doivent désormais garder en ligne de mire.

Les enregistrements ont démarré le 15 décembre 2025 et concernent aussi bien les élèves régulièrement scolarisés que les candidats libres. À travers un communiqué en date du 17 janvier 2026, la DOB insiste sur le respect strict de cette limite horaire, au-delà de laquelle aucun dossier ne pourra être pris en compte.

Les candidats libres du Littoral et de l’Atlantique doivent déposer leurs dossiers au CEG Gbégamey. Ceux des autres départements doivent se rapprocher des directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.

Le dossier d’inscription comprend plusieurs pièces : la fiche de préinscription dûment signée, la quittance des droits d’inscription — fixés à 5 000 francs CFA pour les candidats béninois et à 35 500 francs CFA pour les candidats étrangers — une pièce d’identité en cours de validité, deux photos d’identité récentes, ainsi que le relevé de notes du BEPC ou tout diplôme reconnu équivalent. Les candidats dispensés de l’épreuve d’éducation physique et sportive doivent fournir un certificat médical. Les redoublants, pour leur part, doivent ajouter une copie légalisée de leur dernier relevé de notes du Baccalauréat.

L’Office du Baccalauréat avertit qu’aucun retard ne sera toléré. Il invite donc chaque candidat à finaliser son dossier sans attendre afin d’éviter toute exclusion liée au non-respect de la date du 30 janvier à 17h30, désormais présentée comme un cap décisif dans le calendrier de l’examen.