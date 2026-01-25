Davos 2026 : 4000 % de demandes de services érotiques en une semaine

Le Forum économique mondial 2026 s’est tenu du 19 au 23 janvier à Davos, en Suisse, rassemblant dirigeants politiques, chefs d’entreprise et experts venus du monde entier pour débattre des grandes questions économiques et géopolitiques. Cette édition, très attendue, a attiré une participation record et a été marquée par des débats sur la coopération internationale, l’innovation technologique et les perspectives économiques globales. Mais derrière les conférences et panels officiels, un phénomène inattendu a capté l’attention : l’explosion de la demande de services érotiques dans la station alpine.

Une explosion des réservations érotiques à Davos

Selon la plateforme suisse Titt4Tat, qui gère et enregistre les réservations de ses prestations, le nombre de réservations pour Davos a atteint 79 le jour de l’ouverture, contre seulement deux en moyenne sur l’année. Cette hausse spectaculaire, soit 4000 %, est inédite dans la région. Les clients, majoritairement originaires des États-Unis, de Russie et d’Ukraine, ont demandé des prestations variées : virées shopping à Paris, vols en jet privé à Dubaï ou séjours dans des chalets de luxe. La réservation la plus coûteuse s’élevait à 103 000 euros pour quatre jours avec cinq femmes, sans compter les frais supplémentaires liés aux hôtels, chauffeurs ou cadeaux.

Des profils atypiques et des demandes spécifiques

La source indique que les femmes sollicitées à Davos ne sont pas des professionnelles à temps plein. Il peut s’agir d’étudiantes, d’enseignantes ou de voyageuses cherchant à compléter leurs revenus. Cette année, la demande pour des femmes noires a considérablement augmenté, reflétant certaines préférences des clients venus pour le Forum. Il a même été rapporté qu’une femme aurait reçu une offre pour un poste à responsabilités après un week-end passé avec un groupe de dirigeants, montrant le mélange surprenant entre réseautage et prestations personnelles.

L’ampleur de ce phénomène révèle que l’afflux massif de participants au Forum de Davos attire une clientèle singulière, prête à investir des sommes importantes pour accéder à ce type de services. Cette tendance démontre l’existence d’un marché parallèle aux interactions officielles, où les relations sociales et professionnelles peuvent croiser des demandes personnelles exceptionnelles.