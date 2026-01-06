Décorations de fin d'année : des installations éphémères au service de la joie collective

D’Abomey-Calavi à Porto-Novo, en passant par Cotonou, les carrefours et places publiques se sont réinventés pour les fêtes de fin d’année. Au-delà de la décoration, ces installations éphémères contribuent à créer des espaces de rencontre et de détente où familles, amis et enfants se retrouvent pour se divertir, pique-niquer, se promener ou simplement admirer les lumières, transformant les villes en scènes festives vivantes et conviviales.

Le 1er janvier 2026, à la tombée de la nuit, l’espace vert de l’échangeur de Godomey s’est métamorphosé en un théâtre de lumière et de convivialité. Grandes arches lumineuses, guirlandes scintillantes et motifs étoilés décorent la place, tandis que le brouhaha des conversations et les rires des enfants se mêlent au cliquetis des appareils photo et au lointain vrombissement de la circulation.

« C’est une nouvelle année qui vient de commencer et il faut se détendre un tout petit peu. On a voulu venir ici pour prendre un peu d’air et se distraire. L’ambiance est libérale et attrayante. Ces installations font ressortir la beauté et l’effervescence de la fête, elles donnent un sentiment de fierté de vivre ici », indique Gildas Fandohan, enseignant et entrepreneur agricole, venu avec sa famille. Installé confortablement sur sa moto en manipulant son téléphone, il jette de temps en temps un coup d’œil sur sa fille qui fait des photos avec sa mère. Pour ce père de famille, ces installations offrent une alternative accessible aux sorties plus lointaines.

À quelques mètres de Gildas se trouve Brigitte Djakindé. Assise par terre, la couturière âgée de la trentaine observe de loin ses enfants qui s’amusent à courir ici et là en parcourant les différentes réalisations décoratives. « Je suis sortie pour voir les jolies installations. C’est beau comme si c’était la plage, et même plus. Cela nous a permis de quitter un peu les murs de la maison. Ce genre d’installation contribue vraiment à la joie au sein de la population », confie-t-elle.

Comme Gildas et Brigitte, Flores Gbaguidi est aussi venue se détendre sur les lieux avec ses proches. « Nous habitons à Godomey et c’est agréable d’avoir de si belles installations à proximité pour passer du bon temps avec les nôtres. Ce genre d’installation est vraiment utile pour s’évader et changer les idées », indique l’étudiante de 19 ans.

Sur le boulevard de la Marina à Cotonou, à la place du Souvenir (ex-place des Martyrs) et à la place de l’Amazone, le spectacle est tout aussi captivant. Les arches lumineuses et les sapins scintillants se succèdent le long de l’avenue, ponctués de lanternes suspendues et de motifs étoilés sur les façades. Les piétons se pressent sous le tunnel lumineux, téléphones en main pour prendre des photos, tandis que familles et amis s’arrêtent sur les espaces verts pour discuter et admirer les installations. Les enfants courent et se poursuivent entre les faisceaux colorés, fascinés par la magie des lieux.

De Èkpè à Porto-Novo, la fête se propage

En se déplaçant vers Èkpè, Sèmè-Podji et Porto-Novo, les décorations restent omniprésentes. À chaque carrefour et chaque place publique, les villes s’illuminent et deviennent des espaces de rencontre et de détente. Les visiteurs profitent de ces installations pour pique-niquer en famille ou entre amis, discuter sur les bancs publics ou sur l’herbe, observer les enfants jouer librement entre les faisceaux lumineux, prendre des photos et vidéos souvenirs, et flâner simplement pour se relaxer.

Les vendeurs ambulants renforcent l’atmosphère festive. Ces installations, souvent réalisées dès décembre et visibles plusieurs jours après le 1er janvier, dépassent leur simple rôle esthétique. Elles renforcent le lien social et offrent aux populations un moment de répit et de convivialité.

D’Abomey-Calavi à Porto-Novo, en passant par Cotonou, les décorations de fin d’année transforment le Bénin en une grande fête collective. Lumière, couleur et convivialité s’entrelacent, offrant aux habitants un moment de joie et de répit dans la frénésie urbaine.