Des compagnies aériennes interdisent désormais les batteries externes

Lors de longs voyages, difficile d’imaginer partir sans sa batterie externe ! En effet, celles-ci permettent de recharger les téléphones lorsque leur autonomie décline dangereusement. De quoi rester joignable jusqu’à son arrivée ou, pour les utilisateurs, de pouvoir continuer à discuter, être sur internet…

Mais certaines compagnies aériennes sont de plus en plus réticentes à l’idée de laisser les voyageurs, non pas les utiliser, mais bien les transporter. C’est notamment le cas au sein du groupe Lufthansa (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Edelweiss Air et Brussels Airlines).

Les batteries externes, désormais surveillées chez Lufthansa

Il a effectivement été annoncé que les batteries externes à bord des avions seraient interdites d’usage. Il est possible de les emporter en cabine, pour les transporter, mais les brancher pour recharger un appareil est désormais impossible. En outre, elles ne doivent pas dépasser 160Wh. La raison ? La sécurité des autres voyageurs.

Plusieurs incidents ont effectivement eu lieu, notamment en janvier 2025. Un Airbus A321 a pris feu au sol en Corée du Sud après l’emballement thermique d’une batterie externe. En d’autres termes, la batterie a surchauffé puis a dégagé des flammes, de la fumée et des gaz toxiques entraînant d’importants retards.

Air France et la Chine ont déjà pris des mesures

Si cela venait à arriver en plein vol, l’avion et les passagers se trouvant à bord pourraient se retrouver dans une situation terrible, impliquant une catastrophe de grande ampleur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces batteries sont interdites en soute. Un départ de feu serait long et compliqué à détecter. Des restrictions loin d’être isolées.

En Europe, la compagnie aérienne française, Air France interdit aussi leur usage. C’est aussi le cas en Chine. Les constructeurs de batteries externes doivent obtenir la licence CCC pour permettre aux voyageurs de pouvoir les transporter dans un avion. Le cas contraire, elles sont interdites.