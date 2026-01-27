Deux morts dans le crash d'un avion léger près de Gold Coast en Australie

Un accident aérien a coûté la vie à deux personnes mardi 27 janvier au petit matin dans le Queensland, dans l’est de l’Australie. L’appareil, un monomoteur biplace de type Van’s RV-8A, s’est écrasé peu après avoir quitté la piste de Heck Field, un aérodrome privé situé à Jacobs Well, au nord de Gold Coast.

Un crash fatal quelques instants après le décollage au Queensland

Le drame s’est produit aux alentours de 6 heures du matin, heure locale. Selon les autorités australiennes, l’avion venait à peine de décoller lorsqu’il a chuté dans une zone de végétation, à environ 500 mètres de la piste. L’impact a été d’une violence telle que les deux occupants n’ont pu survivre. Le pilote, un homme de 73 ans résidant à Beenleigh, ainsi que son passager, vraisemblablement originaire de Sydney, ont péri sur les lieux.

« Ce crash a été si violent que les deux occupants n’ont pas pu survivre », a déclaré le superintendant Brett Jackson de la police de Gold Coast. Les proches du pilote ont été informés et accompagnés par les forces de l’ordre. L’officier a souligné le caractère traumatisant de cette épreuve pour la famille.

Publicité

Incendie de végétation déclenché par l’accident près de Gold Coast

L’épave s’est immédiatement embrasée après l’impact, provoquant un feu de brousse dans un terrain difficile d’accès pour les secours. Quatorze équipes de pompiers ont été mobilisées, appuyées par des bombardiers d’eau, pour maîtriser les flammes attisées par un vent de sud-est soufflant jusqu’à 30 kilomètres par heure. Joel Gordon, responsable des services ruraux de lutte contre les incendies du Queensland, a évoqué des conditions défavorables et un comportement erratique du feu.

L’avion devait rejoindre une localité située près de Tamworth, en Nouvelle-Galles du Sud. L’Australian Transport Safety Bureau a dépêché des enquêteurs sur place dans l’après-midi. Son commissaire en chef, Angus Mitchell, a confirmé que l’appareil avait été entièrement détruit dans l’incendie consécutif au crash. Les causes exactes de l’accident restent à déterminer, et les autorités ont indiqué que l’historique de vol du pilote ferait partie des éléments examinés.