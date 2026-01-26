USA : un jet privé s’écrase au décollage dans le Maine, 8 personnes à bord

Ces derniers mois, plusieurs accidents aériens ont été signalés aux États-Unis. En novembre 2025, un avion cargo de la compagnie UPS s’est écrasé peu après son décollage près de l’aéroport de Louisville, dans le Kentucky. Quelques semaines plus tôt, une collision entre un avion régional et un hélicoptère militaire au-dessus de Washington avait également marqué les esprits. C’est dans cette succession d’événements qu’un nouvel accident s’est produit dimanche soir dans le Maine, où un jet privé s’est écrasé au décollage à l’aéroport international de Bangor.

Aviation et conditions météo extrêmes dans le Maine

Selon les autorités, un jet privé Bombardier Challenger 600 a été impliqué dans un incident lors de son décollage, peu avant 20 heures, vers 19 h 45. Le crash est survenu alors qu’une forte tempête hivernale touchait la Nouvelle-Angleterre et une grande partie des États-Unis. À Bangor, des chutes de neige continues ont perturbé les activités aériennes tout au long de la journée de dimanche.

L’aéroport international de Bangor a indiqué que des équipes de secours ont été immédiatement mobilisées. Par mesure de précaution, la plateforme a été temporairement fermée, l’incident n’impliquant qu’un seul appareil. Un important incendie a suivi le crash, justifiant la forte mobilisation des services d’urgence.

Jet privé Bombardier Challenger 600 et enquête de la FAA

L’appareil transportait huit personnes, mais leur situation demeure inconnue dans l’immédiat, faute de communication officielle. Les autorités fédérales se sont rapidement saisies du dossier afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. La Federal Aviation Administration (FAA), en coordination avec le National Transportation Safety Board (NTSB), a annoncé l’ouverture d’une enquête conjointe.

Le jet d’affaires, couramment utilisé pour des déplacements privés et professionnels, venait de quitter l’aéroport de Bangor lorsqu’il s’est écrasé. Les investigations porteront notamment sur les conditions météorologiques, l’état de la piste ainsi que les paramètres techniques de l’appareil, sans qu’aucune hypothèse ne puisse, à ce stade, être privilégiée.