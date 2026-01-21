France : Lucas Hernandez, défenseur du PSG, visé par une plainte pour traite d'êtres humains

Le champion du monde 2018 et sa compagne Victoria Triay sont accusés par une famille colombienne d’avoir exploité leurs services pendant plus d’un an sans aucun cadre légal. La plainte, déposée auprès du parquet de Versailles, porte sur des faits présumés survenus entre septembre 2024 et novembre 2025. Les plaignants décrivent des conditions de travail particulièrement éprouvantes, avec des salaires versés en espèces et des promesses de régularisation administrative jamais honorées. Cette affaire judiciaire pourrait constituer un tournant dans la carrière du joueur parisien, qui bénéficie toutefois de la présomption d’innocence.

Une révélation de Paris Match publiée ce mardi 21 janvier 2026 place Lucas Hernandez au cœur d’une tourmente judiciaire sans précédent dans sa carrière. Le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain, âgé de 29 ans, se retrouve confronté à des accusations d’une extrême gravité émanant d’une famille originaire de Colombie. Ces derniers affirment avoir été maintenus dans une situation de précarité administrative délibérée tout en assurant de multiples fonctions domestiques au sein du foyer du footballeur et de sa compagne dans les Yvelines.

Une famille colombienne accuse le joueur du PSG d’exploitation

L’affaire trouve son origine dans une rencontre survenue en Amérique du Sud. Une jeune infirmière colombienne de 27 ans, prénommée Marie, avait prodigué des soins à Victoria Triay lors d’un séjour médical dans son pays natal. Cette relation professionnelle s’est transformée en proposition d’emploi : la compagne du footballeur aurait contacté la soignante pour lui offrir un poste en France, assortie d’une promesse formelle d’obtention de documents légaux dans un délai de six mois. Convaincue par ces garanties, la jeune femme a rejoint le territoire français en septembre 2024, bientôt suivie par ses parents et ses deux frères.

Publicité

La réalité décrite par les plaignants contraste radicalement avec les engagements initiaux. Selon leur témoignage, la famille entière s’est retrouvée plongée dans une irrégularité totale, dépourvue de visas valides et de contrats de travail. Les tâches confiées aux différents membres couvraient un spectre particulièrement large : entretien du domicile, préparation des repas, surveillance des enfants, ainsi que des missions de sécurité et de gardiennage. L’avocate des plaignants, Me Lola Dubois, évoque une utilisation délibérée de la vulnérabilité de ses clients pour maintenir une main-d’œuvre corvéable à merci, entièrement dépendante du couple pour sa subsistance quotidienne.

Travail dissimulé et accusations graves contre Lucas Hernandez

Les éléments versés au dossier comprennent des allégations particulièrement sensibles qui dépassent le simple cadre du travail non déclaré. Les plaignants mentionnent notamment l’obligation qui leur aurait été faite de porter des armes pour assurer la protection de la propriété familiale. Ils dénoncent également des semaines de labeur extrêmement chargées, une rémunération exclusivement effectuée en numéraire, et des séquelles psychologiques importantes résultant de cette période. La procédure fait aussi état de contrats établis tardivement, après les licenciements, présentant des durées partielles et des montants sans rapport avec le travail réellement accompli, ce que la défense des plaignants qualifie de tentative de régularisation précipitée.

Lucas Hernandez occupe une place singulière dans le football français et européen contemporain. Formé à l’Atlético de Madrid où il a effectué l’ensemble de son parcours junior, le Marseillais d’origine a ensuite rejoint le Bayern Munich en juillet 2019 pour un transfert estimé à 80 millions d’euros, faisant de lui le défenseur le plus onéreux de l’histoire du club bavarois à l’époque. Son palmarès avec la formation allemande comprend notamment quatre titres de champion d’Allemagne et une Ligue des champions remportée en 2020.

Transféré au PSG en juillet 2023 pour environ 40 millions d’euros, le natif des Bouches-du-Rhône a depuis ajouté deux championnats de France à son armoire à trophées, ainsi qu’une seconde Ligue des champions conquise en 2025 face à l’Inter Milan. Avec l’équipe de France, il compte parmi les héros du sacre mondial obtenu en Russie en 2018, compétition durant laquelle ses deux passes décisives en phase finale ont contribué au triomphe des Bleus. Sa carrière internationale inclut également un titre en Ligue des nations en 2021 et une finale de Coupe du monde disputée en 2022, malgré une blessure précoce qui l’a privé de la quasi-totalité du tournoi qatari.

Le PSG reste silencieux face à l’affaire judiciaire

Face à ces accusations susceptibles d’entraîner de lourdes sanctions pénales, l’entourage du joueur adopte une posture de sidération totale. Frank Hocquemiller, agent du défenseur international, a transmis à Paris Match la réaction de son client et de sa compagne, qui affirment n’avoir reçu aucune notification officielle concernant cette procédure. Le couple se dit stupéfait par ces révélations médiatiques et conteste fermement la version présentée par les plaignants. Le Paris Saint-Germain, pour sa part, n’a émis aucune communication relative à ce dossier considéré comme relevant exclusivement de la sphère privée de son joueur.

Cette affaire n’est pas sans rappeler des précédents similaires ayant touché le monde du football professionnel français. Keylor Navas, ancien gardien du club parisien, avait lui aussi fait l’objet d’accusations comparables il y a quelques mois. Pour Lucas Hernandez, dont le temps de jeu s’est considérablement réduit cette saison avec seulement seize apparitions toutes compétitions confondues, cette tempête médiatique et judiciaire survient à un moment délicat de sa trajectoire sportive. La justice versaillaise devra désormais examiner l’ensemble des éléments pour établir la matérialité des faits reprochés et déterminer les éventuelles responsabilités, dans le strict respect du principe de présomption d’innocence qui protège les personnes mises en cause tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.