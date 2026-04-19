Booba clashe Mbappé depuis deux ans : retour sur une rivalité à sens unique

En avril 2026, après l’élimination du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le rappeur Booba a posté une vidéo sur X dans laquelle il chante : « Haut comme trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Haut comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried sa grosse tête d’oignon, nanana la sorcière ». Un énième épisode d’une hostilité publique entretenue depuis deux ans par le seul rappeur — Kylian Mbappé n’ayant jamais répondu.

Un hommage en 2018, un renversement en 2024

La relation entre les deux hommes n’a pas toujours été conflictuelle. En novembre 2018, Booba et Médine sortaient Kyll, un morceau en hommage à Mbappé, personnifié par sa rage de vaincre. Six ans plus tard, le ton a radicalement changé.

Le 9 février 2024, Booba sort son album surprise Ad Vitam Æternam. Sur le titre Abidal, il rappe : « Surcoté de fou comme Kylian, je vais sûrement te faire du sale si tu es mon rival », avant de prolonger sur X : « C’est pas un clash, t’es surcoté tu sers à rien, t’es un outil du système, zéro Ligue des champions, zéro prise de position, va au Real apprendre la vie avec Vinicius, bon courage ».

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Un précédent existait dès 2022 : un reportage de TF1 montrait le bus des Bleus reprenant 92I Veyron à tue-tête, Mbappé étant le seul à ne pas chanter. Booba avait réagi : « On te voit Kyky, tu chantes pas, c’est pour ça que tu ne gagnes pas ». Une pique isolée, sans suite immédiate.

Les racines africaines, grief central

En décembre 2024, interrogé dans l’émission Hyconiq, Booba explicite ses reproches : « Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, des gars comme nous. Qu’il allait représenter ses racines africaines : camerounaises et algériennes ». Il reproche notamment au joueur d’avoir ignoré l’Algérie au moment de la victoire en finale de la CAN 2019.

Une cadence d’attaques calée sur les résultats sportifs

En octobre 2024, après une défaite du Real Madrid face au FC Barcelone, Booba reposte les statistiques de Mbappé avec la mention « Autant de zéros que sur ses chèques », et lui conseille d’aller « sécuriser un 200/300K par match au Moyen-Orient avant que le marabout de Pogba appuie sur la poupée ligaments croisés ».

Après le sacre du PSG en Ligue des champions, le rappeur avait glissé dans un morceau : « Il a trahi la Honda pour la Tortilla » — référence au départ de Mbappé vers Madrid.

Chaque contre-performance sportive du joueur relance une nouvelle salve. Mbappé, de son côté, n’a à ce jour jamais réagi publiquement.