France: Freeze Corleone condamné à 15 mois avec sursis et 50 000 euros pour apologie du terrorisme

Le tribunal correctionnel de Nice a reconnu coupable d’apologie du terrorisme le rappeur français Freeze Corleone, ce lundi 27 avril 2026. La juridiction lui a infligé 15 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende pour des paroles contenues dans son titre Haaland, sorti en 2024 en duo avec le rappeur allemand Luciano.

Des paroles assimilées à une glorification de l’attentat du 14 juillet 2016

Le litige porte sur un passage dans lequel Freeze Corleone compare son irruption dans le rap au camion qui avait foncé sur la Promenade des Anglais lors de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, faisant 86 morts et des centaines de blessés. Le parquet de Nice, conduit par le procureur Damien Martinelli, avait qualifié les propos de provocation à caractère terroriste diffusée via un service de communication en ligne. L’enquête avait été déclenchée début 2024 après des plaintes des associations de victimes Life for Nice et La Voix des Enfants, qui s’étaient également constituées parties civiles.

Un procès ouvert en février, un délibéré rendu deux mois plus tard

L’audience s’était tenue le 16 février 2026. Le ministère public avait alors requis 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende et une interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes pendant trois ans. Freeze Corleone n’était pas présent à l’audience ; son avocat avait plaidé la relaxe. Le tribunal a finalement retenu une peine inférieure aux réquisitions sur la durée du sursis, écartant l’interdiction territoriale.

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La condamnation est susceptible d’appel. Aucune décision en ce sens n’avait été annoncée au moment de la publication de cet article.