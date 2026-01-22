France : un pétrolier en provenance de Russie saisi par les autorités

La France a décidé d’agir. En effet, il a été confirmé que ce jeudi 22 janvier, un navire en provenance de Russie a été arrêté par les forces armées de la marine française. L’opération a été annoncée par Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le navire était en fait soupçonné d’appartenir à la “flotte fantôme” russe.

Qu’entend-on, exactement, par flotte fantôme ? Il s’agit de navires soupçonnés d’appartenir à la Russie et qui permettent à Moscou de contourner le ssanctions imposées à son encontre, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ces navires sont particulièrement ciblés par les États-Unis et l’Union européenne.

Un navire suspect aux yeux des autorités françaises

Ce bâteau fait l’objet de nombreux soupçons. Son pavillon était effectivement présenté comme falsifié, d’autant que celui-ci était présenté comme potentiellement falsifié. L’intervention s’est déroulée sans accroc, en haute mer. Celle-ci a mobilisé des moyens de la Marine nationale, avec le soutien de plusieurs nations européennes.

Le navire a ensuite été dérouté vers une zone définie par les autorités compétentes. Une opération menée dans le respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Celle-ci régit le cadre dans lequel les autorités internationales doivent opérer dans le cadre d’opérations similaires.

Moscou parvient à contourner les sanctions internationales

Pour l’occasion, la France a profité de l’occasion pour alerter sur le fait que de nombreux anvires traversent la région méditéranéenne. Selon l’exécutif français, ces pratiques fragilisent l’efficacité des sanctions économiques mises en place depuis 2022 à l’encontre de Moscou, qui parvient ainsi à contourner les sanctions et à continuer de faire tourner son économie, d’une manière peu orthodoxe, certes, mais fonctionnelle, puisque tout cela fonctionne à grande échelle. Résultat, le Kremlin parvient à surfer sur une économie souterraine solide, lui offrant la possibilité de continuer à financer son effort de guerre.