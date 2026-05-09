France : Elon Musk visé par une plainte pour homophobie après ses insultes contre des magistrats

L’association Stop Homophobie a déposé plainte à Paris le samedi 10 mai 2026 contre Elon Musk, propriétaire du réseau social X, après la publication par le milliardaire américain de propos à caractère homophobe visant des magistrats français chargés de l’enquêter.

Des insultes en français sur X

Le vendredi 8 mai 2026, en réaction à une publication évoquant l’ouverture d’une information judiciaire en France le concernant, Elon Musk a rédigé en français sur X : « Ils sont plus faux qu’un euro en chocolat et plus pédés qu’un flamant rose en tutu fluo ! » Ce message, adressé aux juges en charge du dossier, a immédiatement suscité des réactions dans le milieu associatif LGBT+.

Ce n’est pas la première sortie du genre. Quelques mois plus tôt, lors d’une perquisition dans les locaux parisiens de X en février, Musk avait déjà qualifié les magistrats français d’« attardés mentaux » sur la même plateforme.

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Une enquête aux ramifications multiples

Les investigations, lancées en janvier 2025 par l’unité nationale cyber de la gendarmerie, portent sur de possibles violations de la législation française par la plateforme X : complicité présumée de diffusion d’images pédopornographiques, création de deepfakes à caractère sexuel via l’intelligence artificielle Grok, et éventuelles ingérences dans le débat politique français. Un juge d’instruction est désormais formellement saisi du volet pédopornographique.

X avait, lors de la perquisition, dénoncé un acte judiciaire reposant selon elle sur des « motivations politiques », réfutant toute infraction.

Stop Homophobie saisit la justice

En réponse aux propos du 8 mai, Stop Homophobie a actionné la voie pénale pour injures publiques à caractère homophobe. La plainte a été déposée à Paris le lendemain.

La prochaine étape judiciaire est attendue le lundi 12 mai, date à laquelle Elon Musk devrait être convoqué devant la justice française dans le cadre de l’enquête principale sur les dérives alléguées de X.