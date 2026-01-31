Guinée-Bissau : Fernando da Costa regagne son domicile sous escorte sénégalaise

Après près de deux mois passés à l’ambassade du Nigeria, Fernando da Costa a regagné son domicile, sous escorte assurée par le général Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal. Cette présence remarquée intervient alors que la situation politique en Guinée-Bissau demeure suivie de près par les acteurs régionaux, en particulier sur les questions de sécurité des responsables politiques.

Sécurité des acteurs politiques et rôle du Sénégal

Le retour à domicile de Fernando da Costa constitue un développement concret dans un dossier sensible, au moment où plusieurs figures politiques restent concernées par des mesures restrictives liées aux équilibres institutionnels du pays. L’opération s’est déroulée sous une protection visible, traduisant une coordination sécuritaire entre États de la sous-région.

L’escorte assurée par une autorité militaire sénégalaise de premier plan souligne l’engagement direct de Dakar sur les questions de sécurité touchant des personnalités politiques en Guinée-Bissau. Ce type d’intervention, rarement exposé publiquement, illustre une coopération active visant à prévenir toute tension lors d’étapes jugées sensibles.

CEDEAO gouvernance constitutionnelle et décisions régionales

Cette évolution intervient après les positions arrêtées lors du sommet annuel de la CEDEAO, tenu à Abuja le 14 décembre. Les chefs d’État ouest-africains y avaient rejeté le plan de transition présenté par les autorités militaires et exigé la libération immédiate de l’ensemble des détenus, y compris les membres de l’opposition. Le respect de la Constitution figurait parmi les exigences formulées à l’issue de cette rencontre.

Quelques jous après, le 12 janvier, le Sénégal avait déjà pris part aux discussions régionales consacrées à la situation bissau-guinéenne. En mission à Bissau pour le compte de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait réaffirmé l’implication de Dakar dans les efforts visant un retour à l’ordre constitutionnel.

La protection accordée à Fernando da Costa, combinée aux prises de position régionales et aux déplacements officiels, reflète une continuité dans l’action sénégalaise. Elle associe engagement sécuritaire, coordination régionale et participation aux mécanismes de la CEDEAO, dans un dossier où chaque évolution est observée avec attention.