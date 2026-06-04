La Russie annonce le remboursement « prochain » de sa dette extérieure

Le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, a déclaré en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) 2026 que la Russie rembourserait « prochainement » l’intégralité de sa dette extérieure. Selon lui, celle-ci ne représente que 10 % du produit intérieur brut (PIB), un niveau qu’il présente comme une preuve de la « souveraineté financière absolue » du pays.

Une dette publique externe en hausse malgré un ratio contenu

La déclaration de Silouanov intervient dans un cadre chiffré plus nuancé. Selon la Banque centrale de Russie, la dette extérieure totale du pays s’élevait à 319,4 milliards de dollars à fin décembre 2025, soit environ 12 % du PIB — un ratio historiquement bas, mais en progression de près de 10 milliards de dollars sur le seul quatrième trimestre 2025. La dette extérieure publique stricto sensu a franchi le seuil des 60 milliards de dollars en début d’année 2026, selon des données du ministère des Finances, son niveau le plus élevé depuis 2006.

Des finances régionales sous pression

Le tableau national contraste avec la situation des collectivités territoriales. Silouanov lui-même avait alerté en avril 2026 devant le Conseil de la Fédération sur la fragilité des budgets régionaux, dont le déficit cumulé devrait atteindre 1 900 milliards de roubles cette année, en hausse de 27 %. Les régions financent ces déficits par des emprunts bancaires aux taux actuels, que le ministre avait qualifiés de « prohibitifs ».

Aucune échéance précise n’a été communiquée pour le remboursement annoncé de la dette extérieure. Le SPIEF 2026, placé sous le thème « Dialogue pratique : la voie vers un avenir stable », se poursuit à Saint-Pétersbourg avec plus de 150 sessions programmées jusqu’à la clôture du forum.