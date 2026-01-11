Iran : Washington examine des options militaires, Téhéran sur ses gardes

Les relations entre Washington et Téhéran restent marquées par les conséquences de la frappe américaine menée après la guerre éclair ayant opposé Israël à des forces alliées de l’Iran. Cette attaque, conduite par les États-Unis à l’issue de cet épisode militaire régional, avait été présentée comme ciblée et limitée. Depuis, les autorités iraniennes maintiennent un niveau de vigilance élevé, tandis que la Maison-Blanche poursuit l’évaluation de sa stratégie face à l’Iran. De récents éléments relayés par la presse américaine montrent que cette phase de tension demeure active.

Washington et Donald Trump face aux scénarios militaires liés à l’Iran

Selon le New York Times, le président des États-Unis a été informé ces derniers jours de nouvelles options militaires concernant l’Iran. D’après le quotidien américain, ces briefings ont été présentés par des responsables de la défense et de la sécurité nationale, alors que l’administration américaine observe l’évolution de la situation intérieure iranienne, marquée par des manifestations et par la réponse sécuritaire des autorités du pays.

Le New York Times précise que Donald Trump n’a pas pris de décision définitive à ce stade. Les options évoquées relèvent d’un cadre d’analyse stratégique et ne constituent pas un ordre opérationnel. Toujours selon le journal, plusieurs scénarios sont à l’étude, sans indication publique sur un calendrier ou sur d’éventuelles cibles.

Téhéran renforce sa vigilance face aux informations venues des États-Unis

À Téhéran, les informations publiées par le New York Times et les déclarations américaines associées sont suivies avec attention. Les autorités iraniennes ont averti qu’une attaque américaine entraînerait une réponse, tout en renforçant les mesures de sécurité autour de certains sites jugés sensibles. Aucune annonce officielle ne fait toutefois état d’un passage formel à un niveau d’alerte maximal.

Cette posture prudente est également liée au précédent de la frappe américaine intervenue après les récents affrontements régionaux, perçue comme un signal de la capacité de Washington à agir rapidement. Parallèlement, la situation intérieure iranienne demeure tendue, avec des manifestations encore signalées dans plusieurs villes et des restrictions ponctuelles sur les communications.