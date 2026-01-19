« Le Roi Lion » : décès à 76 ans du cinéaste Roger Allers, coréalisateur du proje

C’est une page de l’histoire du cinéma d’animation qui se tourne. En effet, le décès de Roger Allers, figure centrale des studios Disney, a été annoncée ce week-end. L’homme, âgé de 76 ans, est connu pour avoir co-réalisé, avec Rob Minkoff, Le Roi Lion. Un film devenu culte.

La nouvelle de sa disparition a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et dans les milieux du cinéma. Il faut dire qu’Allers est l’un des personnages centraux de l’histoire de Disney. Une disparition rapide, brutale, alors que celui-ci revenait tout juste d’un voyage en Égypte, en compagnie de son épouse.

Roger Allers décède, le monde du cinéma en deuil

Avant Le Roi Lion, Roger Allers a passé de nombreuses années au sein de la Walt Disney Feature Animation. Il a notamment travaillé comme scénariste sur plusieurs grands films, devenus des classiques du genre, comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Aladdin, inspiré du comte des 1 001 nuits.

Il a ensuite pris son envol avec le Roi Lion, un film au succès exceptionnel, qui l’a propulsé sur les devants de la scène. Et si ses pairs ont parfois “souffert” sur le tournage, le décrivant comme exigeant, tous affirment que c’était pour le mieux. Le succès ne l’aura d’ailleurs pas changé, celui-ci ayant toujours été proche de ses équipes techniques, acteurs, doubleurs…

Le réalisateur laisse deux enfants derrière lui

Sur le plan personnel, Roger Allers s’était marié en 1977 avec Leslee Hackenson. Le couple s’est séparé en 2020, après plus de quarante ans de vie commune. Ils ont eu deux enfants, Leah et Aidan. Pour le reste, nous en savons assez peu sur sa vie privée. Bien qu’ayant rencontré le succès, il est toujours resté assez discret, loin des lumières, préférant se focaliser sur son travail. Sa famille s’est refusée au moindre commentaire.