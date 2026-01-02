L'Europe «a perdu l'accès à internet» : le terrible aveu d'un responsable belge

L’Europe, souveraine ? Si tel est le souhait de nombreux politiques, notamment en matière d’internet et de protection des données, certains y voient ici une volonté qui relèverait presque de l’utopie. C’est le cas du directeur du Centre belge de cybersécurité. Selon lui, le continent est désormais trop en retard sur les américains pour prétendre à quoi que ce soit.

En effet, ce dernier a récemment exposé son point de vue, estimant que les infrastructures numériques européennes ne permettent plus un contrôle total des données stratégiques (personnelles, pour les particuliers, bancaires ou professionnelles). Selon lui, cette perte de vitesse s’explique par une transformation des besoins et des conflits internationaux.

L’Europe, désormais trop en retard sur la question du net

Internet ne se limite plus qu’aux réseaux traditionnels. S’ajoutent à l’équation, les plateformes numériques (GAFAM), les satellites, les systèmes énergétiques… Les données et les logiciels sont devenus des leviers de puissance géopolitique. Face à ses nombreuses régulations et contradictions, l’Europe est largement à la traîne.

Les États-Unis et la Chine sont en avance à ce sujet. Le constat dressé par la direction du Centre belge de cybersécurité est, en ce sens, assez sévère. Les européens ne peuvent plus garantir la souveraineté des données. Il semble aujourd’hui impossible qu’elles soient toutefois stockées au sein de l’UE. Les états européens ne maîtrisent plus les flux numériques et les acteurs privés, majoritairement non-européens, dominent le marché.

La protection des données, un enjeu important

Au sein du Vieux Continent, des voix s’élèvent pour réclamer de nouveaux investissements qui permettrait de revenir dans la course. Mais ceux-ci ne doivent pas se faire dans le simple but de riposter. Il faut qu’ils s’inscrivent dans la droite lignée d’une vision commune. Or, c’est ici que le bât blesse. Il semble en effet, que bâtir une souveraineté numérique durable, bien que nécessaire, soit plus complexe qu’anticipé, de par les visions opposées de certains élus.