Niamey : tirs nourris près de l'aéroport, les autorités rassurent

Des détonations et des tirs intenses ont résonné dans la nuit du mercredi 29 janvier 2026 aux abords de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, plongeant la capitale nigérienne dans l’incertitude pendant plusieurs dizaines de minutes. Les premiers signalements font état de scènes de panique parmi les passagers et le personnel présents sur place, contraints de chercher refuge face à l’intensité des coups de feu. Le gouvernement militaire nigérien a rapidement réagi pour apaiser les inquiétudes, assurant maîtriser la situation. L’origine exacte de ces tirs, qui ont illuminé le ciel nocturne de la ville, demeure toutefois inconnue à ce stade.

Explosions nocturnes à l’aéroport de Niamey : témoignages et réactions officielles

Les habitants de la capitale nigérienne ont été tirés de leur sommeil aux alentours de minuit par une série de déflagrations provenant du secteur aéroportuaire. Pendant près d’une heure, des rafales soutenues ont retenti sans interruption, semant la confusion dans ce quartier stratégique où se situe également une base militaire des forces armées nigériennes. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, montraient la ligne d’horizon nocturne de Niamey embrasée par ce qui semblait être des échanges de tirs, bien que l’authenticité de ces images n’ait pas pu être vérifiée de manière indépendante par les agences de presse internationales.

Face à l’émoi suscité par ces événements, les autorités nigériennes ont cherché à calmer les esprits. Un responsable du ministère des Affaires étrangères, s’exprimant auprès de l’agence de presse turque Anadolu, a assuré que « la situation est sous contrôle » et qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Le gouvernement a indiqué procéder à une évaluation complète des circonstances entourant ces incidents, promettant de communiquer dès que des informations supplémentaires seraient disponibles. Le porte-parole officiel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) n’était cependant pas joignable dans les heures ayant suivi les faits.

Niger : l’ombre de l’uranium sur les tensions sécuritaires

L’aéroport international Diori Hamani occupe une place particulière dans l’actualité nigérienne récente, au-delà de sa fonction de principale plateforme aérienne du pays. Une importante cargaison d’uranium en provenance des mines du nord du Niger stationnerait sur le site depuis plusieurs semaines. Les autorités ont d’ailleurs évoqué cette présence lors de leurs premières réactions, indiquant chercher à déterminer si un lien pouvait exister entre ce chargement stratégique et les événements de la nuit. Cette hypothèse n’a toutefois fait l’objet d’aucune confirmation officielle et reste à ce stade une simple piste d’investigation parmi d’autres.

Le Niger, à l’instar de ses voisins malien et burkinabè au sein de l’Alliance des États du Sahel, fait face depuis plusieurs années à une insécurité alimentée par des groupes armés affiliés à des organisations comme le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ou l’État islamique. Ces mouvements ont provoqué des milliers de victimes et contraint des millions de personnes à fuir leurs foyers dans cette vaste région sahélienne. La zone entourant l’aéroport de Niamey, qui abrite des installations militaires sensibles ayant autrefois accueilli des contingents étrangers français et américains avant leur départ en 2023 et 2024, constitue un périmètre hautement surveillé par les forces de sécurité du régime dirigé par le général Abdourahamane Tiani.