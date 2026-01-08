Ralliement des jeunes démocrates d’Abomey-Calavi : un coup de pouce pour Corneille Atindéhou

Les jeunes du parti Les Démocrates de Finafa ont rejoint les rangs du Bloc Républicain, le parti du Président Abdoulaye Bio Tchané et de Corneille Atindéhou, lors d’une visite de proximité effectuée par le candidat de la 6ème circonscription électorale. Cette décision a été annoncée mercredi 7 janvier 2026, lors d’une rencontre avec les populations locales.

Corneille Atindéhou, accompagné de l’ancien Maire d’Abomey-Calavi, le Colonel Houssou-Guèdè, a, sur la gare routière de Kpota profité de cette occasion pour annoncer la construction d’une gare routière moderne pour la circonscription. Une promesse qui a été accueillie avec enthousiasme par les populations locales.

« Ce ralliement est un signe fort de la confiance que les jeunes placent en moi et en mon projet« , a déclaré Corneille Atindéhou. « Je suis déterminé à travailler pour le développement de notre circonscription et à offrir aux populations les services qu’elles méritent.« . La campagne de Corneille Atindéhou est en marche, et ce ralliement pourrait bien être le coup de pouce qui lui permet de remporter la victoire.