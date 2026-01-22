RDC : les autorités offrent une voiture neuve à Michel Kuka, figure emblématique de la CAN 2025

À Kinshasa, le ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo a officiellement remis un véhicule tout-terrain neuf à Michel Kuka, connu sous le surnom de « Lumumba » rapporte le site du Ministère. L’annonce, suivie d’une cérémonie publique, marque l’aboutissement d’une promesse faite après la Coupe d’Afrique des nations 2025. Cette distinction vise à saluer l’engagement et la visibilité médiatique du supporter, devenu un symbole populaire dans les tribunes des Léopards. Au-delà du geste, l’initiative soulève aussi des débats sur la reconnaissance des acteurs non officiels du sport national.

La scène s’est déroulée devant des responsables du ministère, des invités et plusieurs journalistes. Didier Budimbu, ministre des Sports et Loisirs, a remis à Michel Kuka une jeep neuve de marque Jetour, concrétisant ainsi un engagement pris à l’issue de la CAN 2025. Le véhicule, présenté comme un appui symbolique, a été attribué en guise de reconnaissance pour la contribution du supporter à la visibilité de l’équipe nationale congolaise durant la compétition continentale organisée au Maroc.

L’événement a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, suscitant de nombreuses réactions. Pour certains, il s’agit d’un geste fort en faveur de la valorisation des figures populaires du sport. Pour d’autres, cette initiative interroge sur les critères de récompense et l’usage des ressources publiques. Quoi qu’il en soit, Michel Kuka s’est retrouvé, une fois de plus, au centre de l’attention nationale.

Un geste symbolique du ministère des Sports envers un supporter devenu icône

La remise de la jeep s’inscrit dans une démarche de reconnaissance officielle. Selon l’entourage du ministère, Michel Kuka a contribué à renforcer l’image des Léopards grâce à sa présence constante et à son style singulier dans les gradins. Son attitude, à la fois silencieuse et solennelle, contrastait avec l’animation habituelle des tribunes et attirait systématiquement les caméras de télévision.

Le ministre Didier Budimbu a souligné que l’initiative visait à encourager l’engagement citoyen autour du sport, en particulier lorsque celui-ci contribue à promouvoir l’identité nationale à l’international. Sans être joueur, dirigeant ou membre du staff, Michel Kuka est ainsi devenu un acteur médiatique de la CAN 2025, incarnant une forme de soutien patriotique qui a marqué les esprits.

Dans un pays où le football occupe une place centrale dans la vie sociale, les symboles comptent autant que les résultats sportifs. La RDC, souvent portée par l’enthousiasme de ses supporters, a vu émerger avec Michel Kuka une figure atypique, à mi-chemin entre performance artistique et expression politique.

Cette reconnaissance officielle peut également être interprétée comme une manière de canaliser l’attention populaire vers des messages d’unité et de fierté nationale, dans un contexte où le sport reste un puissant vecteur de cohésion.

Comment Michel Kuka est devenu une figure virale des tribunes congolaises

Durant la Coupe d’Afrique des nations 2025, organisée au Maroc, Michel Kuka s’est distingué par une posture inhabituelle. Alors que les supporters chantaient et agitaient des drapeaux, lui restait immobile, debout, le bras droit levé, la paume ouverte vers le ciel. Cette attitude évoquait la célèbre statue de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, renforçant la dimension symbolique de sa présence.

Vêtu de tenues aux couleurs du drapeau congolais, avec des accessoires rappelant l’esthétique des années 1960, Michel Kuka offrait une image forte et immédiatement reconnaissable. Les caméras de télévision le captaient régulièrement, faisant de lui l’un des visages les plus diffusés de la compétition pour la RDC.

Son silence contrastait avec l’ambiance bruyante des stades, ce qui accentuait l’impact visuel de son geste. Pour de nombreux observateurs, cette posture représentait un hommage à l’histoire politique du pays et à la mémoire de Patrice Lumumba, figure majeure de l’indépendance congolaise.

Au fil des matchs, son image a circulé massivement sur les réseaux sociaux, donnant naissance à des surnoms tels que « le supporter-statue ». Des médias africains et internationaux ont relayé ses apparitions, transformant Michel Kuka en symbole culturel autant que sportif. Ce mélange de mémoire historique, d’expression artistique et de passion footballistique a contribué à sa notoriété bien au-delà des frontières de la RDC.

C’est dans ce contexte de forte visibilité que la promesse d’un cadeau officiel avait été formulée, perçue comme une reconnaissance de l’impact médiatique et symbolique de ses apparitions.