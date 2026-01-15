Tchad : Mahamat Idriss Deby lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026

La Conférence Africaine pour la Paix a annoncé le 15 janvier 2026 que Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, est le lauréat du Prix Africain pour la Paix 2026. Selon la conférence, cette distinction récompense ses actions en faveur de la stabilité politique et de l’accueil des populations déplacées. L’organisation indique que cette décision souligne le rôle du Tchad dans la promotion de la paix et de la solidarité régionale. La Conférence Africaine pour la Paix précise que le prix est attribué à un moment clé pour la région du Sahel et la gestion des crises humanitaires.

Le comité d’attribution explique que Mahamat Déby a su conduire le pays à travers une période de transition difficile tout en maintenant la stabilité et en favorisant la cohésion nationale. Selon eux, l’ouverture des frontières tchadiennes à des milliers de réfugiés soudanais a été un facteur déterminant dans le choix du lauréat. Le panel ajoute que ces initiatives humanitaires, combinées à un dialogue politique interne, démontrent l’engagement du Tchad pour la protection des populations vulnérables.

D’après les déclarations de la conférence, le président tchadien a été reconnu pour avoir dirigé le pays avec prudence et équité à un moment où la région traversait des turbulences. Le comité indique que ses actions peuvent constituer un exemple de gestion pacifique des crises dans un environnement souvent marqué par l’instabilité.

Un parcours politique entre héritage familial et transition militaire

Mahamat Idriss Déby Itno, né en 1984, est le fils de l’ancien président Idriss Déby Itno, qui a dirigé le Tchad pendant plus de trente ans. Après la mort de son père au front en avril 2021, il a été rapidement installé à la tête d’un Conseil militaire de transition, assumant ainsi la direction effective du pays.

Durant cette période, Mahamat Déby a consolidé son rôle en tant que chef de l’État en assurant la coordination des forces armées et en favorisant le dialogue avec les différentes factions politiques du pays. Sa gestion de la transition a été suivie par des élections présidentielles en mai 2024, lors desquelles il a été déclaré vainqueur avec une majorité des voix. Cette étape a marqué le passage du leadership militaire à une légitimité électorale, même si le processus a suscité des critiques de l’opposition et des observateurs sur la transparence du scrutin. Avant de devenir président, Mahamat Déby avait occupé des postes clés dans l’armée tchadienne, notamment à la tête de la garde présidentielle et des forces spéciales.

Une action humanitaire et pacificatrice reconnue

La conférence indique que le prix récompense la gestion de la crise humanitaire provoquée par le conflit au Soudan voisin. Selon le comité, le Tchad a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés, en facilitant l’accès aux services essentiels dans les zones frontalières. L’organisation souligne que ces mesures ont été mises en œuvre avec la participation des communautés locales et des acteurs civils, permettant une intégration progressive des populations déplacées.

En outre, le panel mentionne que le président a encouragé des initiatives de réconciliation et de dialogue politique, visant à réduire les divisions et à renforcer l’unité nationale. Selon eux, ces efforts ont contribué à la stabilité dans un pays marqué par des tensions internes. La Conférence affirme que cette distinction reflète à la fois la politique humanitaire et la capacité à maintenir la cohésion sociale et politique du Tchad.

Perspectives et enjeux pour le Tchad

Le comité précise que le Prix Africain pour la Paix 2026 a été attribué à Mahamat Déby après une réunion d’experts internationaux au siège des Nations Unies à Genève, présidée par le Dr David Fernandes Boyana, en présence de diplomates et de responsables africains et internationaux. La remise officielle du prix est prévue début février 2026 à Nouakchott, à l’ouverture de la 6ᵉ Conférence Africaine pour la Paix.

Cette reconnaissance pourrait accroître l’influence du Tchad et renforcer la position du président dans les instances africaines. Elle pourrait également offrir une visibilité sur les politiques de paix et de protection des populations dans une situation régionale complexe.

Pour la Conférence Africaine pour la Paix, le prix symbolise la reconnaissance des efforts de Mahamat Déby pour la paix et la solidarité humanitaire, tout en soulignant les défis et responsabilités auxquels le Tchad devra faire face pour construire une paix durable et un avenir stable pour ses citoyens et les populations accueillies.