Le signe Tofa de l’année 2026 est désormais connu. Il s’agit de Losso Sa, un signe que le collège de Bokonon qualifie de résolument positif pour le Bénin. L’annonce a été faite à l’issue de la consultation du Fa, tenue le vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, lors du deuxième jour des Vodun Days. L’explication officielle du signe a été donnée par Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, devant un public composé de dignitaires religieux, de praticiens du culte Vodun et d’observateurs.

Selon les enseignements du Fa, Losso Sa repose sur Losso Sa, un principe spirituel associé à la force, à la résilience et à la prospérité maîtrisée. À travers une image symbolique, Mahugnon Kakpo a expliqué que « l’oiseau qui souhaite manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal ». Cette métaphore illustre la capacité du Bénin à faire face aux épreuves et à demeurer invincible malgré les menaces.

Le Fa annonce une gouvernance future fondée sur Losso Sa, présenté comme le socle d’une prospérité durable. Lorsque Losso Sa établit sa demeure sur le sa, le pays entre dans une phase d’abondance. Cette configuration augure, selon le collège de Bokonon, des jours meilleurs pour le peuple béninois, marqués par la stabilité et le progrès.

Les révélations mettent également en avant la solidité de l’État face aux tentatives de déstabilisation. Le Fa enseigne que nul ne peut contester une hégémonie sans en subir les conséquences, à l’image des « trente noix de palme » incapables d’affronter « trente cailloux » sans dommages. Le message souligne que toute action visant à fragiliser le pays expose ses auteurs à des retombées inévitables.

Par ailleurs, Losso Sa évoque des tensions liées aux territoires et aux ressources. Le Fa annonce l’émergence d’un conflit que la gouvernance devra gérer avec lucidité. L’image du chasseur ayant abattu un éléphant, mais auquel des acteurs puissants cherchent à arracher sa prise, traduit les risques de convoitise autour des richesses nationales. Selon le Fa, toute injustice dans ce domaine peut engendrer des affrontements aux conséquences lourdes.

Le signe Tofa 2026 insiste également sur la discipline collective. Le Tofa 2026 prescrit un comportement fondamental fondé sur le respect de l’autorité et le rejet de l’insubordination à tous les niveaux. Cette exigence apparaît comme une condition essentielle à la réalisation des annonces du Fa. Enfin, des rituels sont recommandés afin de consolider la paix et la prospérité. Ces pratiques visent à renforcer la protection spirituelle du pays et à préserver l’équilibre nécessaire à son développement.